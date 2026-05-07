Mauricio Pochettino confía en el talento de Estados Unidos

El técnico argentino de los estadounidenses busca hacer "grandes cosas" con el equipo de las "Barras y las Estrellas".

Inmerso en los preparativos para liderar a la selección estadounidense en la Copa FIFA 2026, que disputará en casa, el técnico argentino Mauricio Pochettino es plenamente consciente del peso de la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Aun así, ha prometido transformar la presión y las expectativas en impulso para que Estados Unidos protagonice una brillante actuación en esta histórica competición y, al mismo tiempo, reavivar la ilusión de un país que anhela grandes éxitos en el fútbol.

El entrenador de 54 años habló con la FIFA sobre sus objetivos en el Mundial y el legado que espera dejar tras el certamen.

¿Qué responsabilidad siente por estar al frente de Estados Unidos?

Mauricio Pochettino: Como seleccionador de Estados Unidos, se espera que me encargue de todo lo relacionado con el fútbol: definir, gestionar y construir la identidad del equipo, además de entender la cultura de este país. Por eso la responsabilidad es enorme. Porque la cuestión es que la gente se identifique con lo que ve en el campo, con lo que el equipo transmite. Y esto, para cualquier entrenador que asume semejante reto, supone un compromiso muy grande.

En cada Mundial, en cada país que lo acoge, siempre se produce un antes y un después, por muchas razones. Desde Estados Unidos 1994, el fútbol no ha dejado de crecer en el país. La MLS ha aprovechado ese impulso, y la llegada de jugadores de gran talento ha provocado que muchos niños se animen a practicar este deporte. Ese crecimiento es evidente día a día. Este es un buen momento para seguir apoyando y dando visibilidad al fútbol en un país donde, poco a poco, va adquiriendo cada vez más protagonismo.

Técnicos que dirigieron a sus hijos en un Mundial En toda la historia de los Mundiales, solo se han registrado seis casos de padres dirigiendo a sus hijos. Los dos más recientes ocurrieron en Sudáfrica 2010.

¿Qué identidad desea inculcar a esta selección?

Pochettino: Este equipo debe reflejar el deseo de ser el mejor, de competir siempre, de querer ganar y de encarnar los valores que este país transmite al mundo.

¿Qué le gustaría que este Mundial dejara al futbol estadounidense en el plano cultural, emocional y estructural?

Mauricio: El legado será lo que nos llevemos todos: la afición, quienes forman parte del fútbol, las historias que viviremos juntos. Poder disfrutar de competir al más alto nivel y, por supuesto, de las victorias, que son las que despiertan las mejores emociones.

Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos - FIFA

*Información de FIFA.

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