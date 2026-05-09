Los clubes con más campeones del mundo

Los clubes italianos encabezan el listado de equipos con más jugadores campeones del mundo.

A lo largo de la historia del fútbol, varios clubes han dejado una huella imborrable no solo por los títulos conquistados, sino también por la cantidad de jugadores campeones del mundo que han pasado por sus filas. La lista es liderada por la Juventus de Italia, institución que suma 27 futbolistas campeones del Mundial, consolidándose como el club con mayor aporte histórico a las selecciones que alcanzaron la gloria en la Copa del Mundo. Detrás aparece el Bayern Múnich de Alemania con 24, seguido por el Inter de Milán con 22, confirmando el peso de las grandes potencias europeas en la historia del deporte.

El dominio italiano sobresale de manera evidente en el ranking. Además de Juventus e Inter, la Roma figura con 17 campeones mundiales y el AC Milan cierra el top 10 con 10. La influencia de la Serie A durante décadas permitió que numerosas estrellas campeonas defendieran los colores de estos clubes, especialmente en épocas doradas como los años 80, 90 y principios de los 2000. Muchos de esos futbolistas fueron protagonistas con Italia y otras selecciones históricas que lograron levantar el trofeo más prestigioso del fútbol.

Celebración de Francia en la final del Mundial de 1998 que se celebró en su país - Archivo

Ni Real Madrid ni Barcelona cuentan con muchos campeones del mundo

Brasil también tiene una presencia destacada gracias a la enorme tradición de sus clubes formadores. Santos FC aparece con 15 campeones del mundo, impulsado principalmente por la época legendaria de Pelé y otras figuras históricas del fútbol brasileño. São Paulo FC suma 12, mientras que Botafogo registra 11, reflejando la importancia que han tenido estas instituciones en el desarrollo de jugadores que posteriormente triunfaron con la selección brasileña en distintas generaciones mundialistas.

En cuanto al fútbol español, FC Barcelona y Real Madrid comparten la cifra de 11 campeones del mundo cada uno. Ambos gigantes europeos han contado con futbolistas determinantes en selecciones campeonas, especialmente en los últimos años con España, Francia, Alemania y Argentina. Este listado no solo evidencia la grandeza deportiva de estos clubes, sino también su capacidad para reunir y potenciar a jugadores que terminan marcando la historia del fútbol internacional.

Raphael Varane, campeón del mundo con Francia en 2018 - RR.SS.

Etiquetas