Valverde y Tchouaméni son multados por el Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado que ha impuesto una sanción económica de 500 mil euros (unos 4 millones 491 mil quetzales) al uruguayo Federico Valverde y al francés Aurélien Tchouaméni por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.
El club blanco indica que concluye de esta manera "los procedimientos internos correspondientes".
Comunicado del Real Madrid
"El Real Madrid comunica que, tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, ambos han comparecido hoy ante el instructor del expediente.
Durante dicha comparecencia, los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos.
Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna.
Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", señaló la institución.
Lo que sucedió con Valverde y Tchouameni
Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un grave altercado físico durante un entrenamiento del Real Madrid que resultó en la hospitalización del mediocampista uruguayo.
La tensión comenzó el miércoles con una entrada fuerte de Valverde sobre el francés en la práctica. Hoy jueves, Valverde acusó a Tchouaméni de haber filtrado los detalles de esa discusión inicial a la prensa y se negó a darle la mano.
Tras varios reproches y entradas duras en el campo, la pelea escaló en el vestuario. Tchouaméni habría propinado una bofetada y empujado a Valverde, quien cayó e impactó contra una mesa.
Valverde fue trasladado a un hospital por protocolo tras sufrir un corte en el rostro (que requirió puntos) y un golpe en la cabeza que, según algunos reportes, le hizo perder el conocimiento momentáneamente.