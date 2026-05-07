 Federico Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico
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Federico Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico

Asimismo, el uruguayo rompe el silencio y da su versión de los hechos ocurridos con Aurélien Tchouaméni.

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Federico Valverde emite comunicación tras incidente con Aurelien Tchouameni
Federico Valverde emite comunicación tras incidente con Aurelien Tchouameni / FOTO: EFE

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde sufre un traumatismo cranoencefálico que se produjo en el transcurso del incidente que tuvo con su compañero el francés Aurelien Tchouameni, y tendrá que estar en reposo entre 10 y 14 días, informa el Real Madrid.

En un comunicado, el club blanco señala que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid "se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico".

"Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", añade en la nota la entidad madridista.

Valverde y Tchouaméni aumentaron este jueves el clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en pleno incidente.

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Federico Valverde se pierde el clásico español - EU Digital

La versión de Valverde

Federico Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró este jueves, a través de un comunicado en redes oficiales, que "en ningún momento" golpeó a Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le "duele la situación" que vive su club.

"En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió", escribió.

"Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente", agregó.

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Valverde reconoció que el miércoles tuvo un incidente "con un compañero de equipo" (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición "y la frustración hacen que todo se sienta más grande".

Para el jugador uruguayo, en una situación normal "estas cosas pueden pasar" y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas.

"Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica", apuntó.

Por último, manifestó estar a disposición del club y de sus compañeros "para cooperar con cualquier decisión que consideren necesaria".

Real Madrid emite comunicado relacionado a Valverde y Tchouameni

Una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes, el club informará acerca de las resoluciones.

*Información EFE.

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