 Real Madrid: Valverde al hospital tras pelea con Tchouamén
Deportes

Escándalo en el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona

Conoce las últimas noticias que sacuden a la plantilla de Álvaro Arbeloa.

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Una pelea a pocas horas del clásico alertan en el campamento del Real Madrid
Una pelea a pocas horas del clásico alertan en el campamento del Real Madrid / FOTO: EFE

Las horas previas al clásico español, las malas noticias acompañan al Real Madrid, que todo apunta llegue roto al duelo donde el Barcelona puede terminar logrando matemáticamente el título de La Liga. Una serie de conflictos han marcado al cuadro que dirige el español Álvaro Arbeloa, desde una agresión, que terminó con un hospitalizado, hasta el enojo institucional con Kylian Mbappé, quien se proyecta como opción para el duelo estelar del domingo.

De acuerdo al diario español as, este día hubo una pelea entre el futbolista uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni. Todo habría iniciado con la negación de un saludo del sudamericano al europeo por supuestamente filtrar información un día antes de las diferencias que había en el camerino, situación que a lo largo del entrenamiento blanco Fede insistía en el tema.

La situación llegó hasta el camerino, y ante la insistencia de Tchouaméni a que se detuviese dicho ambiente de señalamientos, y la negación de Valverde, el francés soltó un golpe al uruguayo haciéndolo caer y en dicho momento Federico se lastimó haciéndose una herida, por lo que fue necesario su hospitalización (necesitó de puntos de sutura).

Ante lo acontecido este día, AS señala que el Real Madrid "ha abierto expediente disciplinario a ambos" jugadores, lo que podría terminar en una separación de ambos jugadores de la institución, de acuerdo al Código Ético del club.

Bofetada de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras

El miércoles, se reveló un video en el que Antonio Rüdiger dio una cachetada a Álvaro Carreras durante un entrenamiento del equipo en la semana previa al clásico de España entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou.

El video fue publicado por el medio español El Desmarque y confirmó lo que otros medios deportivos en España informaron antes de que las imágenes fueran difundidas de manera pública y que de inmediato se viralizó en redes sociales.

El lateral español Álvaro Carreras publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram en la que confirmó la cachetada, pero pidió dar vuelta a la situación y no agrandar el aparente problema y ambiente de tensión que se vive en el Real Madrid.

Tema de Mbappé

Recientemente, Kylian Mbappé tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno en Afp. El francés, lesionado y pendiente de llegar al clásico, fue criticado tras la aparición de unas fotografías de descanso entre París y Cerdeña. Las dudas sobre su compromiso crecieron rápido.

La respuesta fue inmediata: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con unos periodos de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

El domingo 10 de mayo, Real Madrid visitará a Barcelona para el clásico español donde el cuadro azulgrana podría convertirse en campeón con un empate o triunfo.

¿Kylian Mbappé apunta al clásico español?

Conoce las novedades ocurridas en el entrenamiento del Real Madrid, que trabajara para medirse a Barcelona este domingo.

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