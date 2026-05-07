 Mbappé trabaja parte del entrenamiento y apunta al clásico
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¿Kylian Mbappé apunta al clásico español?

Conoce las novedades ocurridas en el entrenamiento del Real Madrid, que trabajara para medirse a Barcelona este domingo.

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Kylian Mbappé apunta al clásico español
Kylian Mbappé apunta al clásico español / FOTO: EFE

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, superó este jueves las pruebas médicas a las que fue sometido en Valdebebas, trabajó una pequeña parte del entrenamiento junto al resto del grupo y tendrá opciones de entrar en la convocatoria para enfrentarse al Barcelona, según informó el club blanco.

El atacante francés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda que le obligó a perderse el choque que ganó su equipo al Espanyol (0-2) la pasada jornada. Este viernes era clave para ver comprobar si tenía opciones de llegar al clásico y, tras las pruebas que le hicieron los galenos del Real Madrid, se confirmó que su presencia en la lista de Álvaro Arbeloa, es posible.

Su entrada en el once titular para evitar que el Barcelona se proclame campeón de Liga (si gana o empata), de momento, a tres días del encuentro, se antoja más complicada. Por lo menos, durante un tramo del entrenamiento, trabajó junto a sus compañeros. El resto de la sesión, la completó en el gimnasio.

En el próximo entrenamiento avanzará con su trabajo junto al resto del grupo, algo que de momento no pueden hacer sus compañeros de enfermería. Arda Güler trabajó en solitario y Dani Carvajal, Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, continúan con sus procesos de recuperación. El último, además, será operado este lunes en Francia, según confirmó el Real Madrid.

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Los ojos están puestos en Mbappé y su posible regreso para el clásico español - EFE

Las vacaciones de Mbappé

Kylian Mbappé tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno en Afp. El francés, lesionado y pendiente de llegar al clásico, fue criticado tras la aparición de unas fotografías de descanso entre París y Cerdeña. Las dudas sobre su compromiso crecieron rápido.

La respuesta fue inmediata: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con unos periodos de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

Mbappé suma 41 goles, una cifra descomunal. Pero el futbol del Madrid siempre se mide en títulos y ahí el balance es pobre: una Supercopa de Europa en dos temporadas. El francés ha puesto los números; el equipo no ha encontrado todavía la grandeza colectiva.

El Clásico: dónde seguir en vivo el Barcelona vs. Real Madrid

Este fin de semana se disputa una nueva edición del Barcelona vs. Real Madrid, un Clásico que podría coronar al Barça como campeón de LaLiga si logra un resultado favorable.

*Información EFE.

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