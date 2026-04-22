Kylian Mbappé, una de las grandes figuras de las Copas FIFA

Con la Selección de Francia, Kylian Mbappé ganó la Copa en Rusia 2018 y, cuatro años después, quedó subcampeón en Catar 2022.

A sus 27 años, Kylian Mbappé ya está entre los más grandes de la historia del futbol. Tanto es así que, si nos pusiéramos a enumerar sus hazañas tanto en el ámbito de clubes (AS Mónaco, Paris Saint-Germain y Real Madrid) como con la selección (55 goles en 94 partidos), llenaríamos páginas y páginas.

El jugador francés ganó la Copa de la FIFA de Rusia en 2018 y cuatro años después, en Catar 2022, a punto estuvo de repetir la gesta en una final de infarto en la que se terminó imponiendo Argentina (3-3 tras la prórroga, 4-2 en los lanzamientos de penalti).

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Logros y particularidades de Kylian Mbappé

En el ámbito de clubes, Kylian Mbappé acumula 18 trofeos: dos con el AS Mónaco, equipo con el que debutó como profesional en la temporada 2015 y 2016; 14 con el París Saint-Germain (incluidos seis títulos de liga) y dos con el Real Madrid, al que llegó en verano de 2024.

Con la Selección de Francia, Kylian Mbappé ganó la Copa de la FIFA Rusia 2018 y, cuatro años después, quedó subcampeón en Catar 2022. Además, Mbappé también se alzó con el Campeonato Europeo sub-19 en 2016 y con la Liga de las Naciones de la UEFA en 2021.

Dotado de una explosividad fuera de lo común, este delantero es, sobre todo, un auténtico killer del área. Prueba de ello es que sigue siendo el máximo goleador de la historia del PSG con 256 tantos, y que, entre 2018 y 2024, fue pichichi en Francia durante seis temporadas consecutivas. Todo un récord para la Ligue 1.

Por si todo esto fuera poco, estamos, hoy por hoy, ante el máximo anotador de la historia de las finales de la Copa Mundial de la FIFA, con un tanto en la de 2018 y tres en la de 2022. Mbappé vive por y para el gol, y nadie se atreve a cuestionar su calidad dentro del área.

Kylian Mbappé saludando a Lionel Messi - FIFA

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