 Kylian Mbappé pone a Brasil de Carlo Ancelotti en su sitio
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Kylian Mbappé pone a Brasil de Carlo Ancelotti en su sitio

A dos meses y días para el inicio del Mundial 2026, Brasil no convence.

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Kylian Mbappé aporta en triunfo de Francia sobre Brasil
Kylian Mbappé aporta en triunfo de Francia sobre Brasil / FOTO: EFE

Kylian Mbappé recordó a la selección brasileña que está muy lejos del grupo de favoritos para el Mundial 2026. El delantero del Real Madrid marcó y Francia venció este jueves, por 1-2, al equipo de Carlo Ancelotti en un amistoso jugado en Estados Unidos.

El 10 ya había avisado que estaba recuperado por completo de su lesión de rodilla y este jueves fue el mejor sobre el césped del Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston.

Desequilibró el encuentro en el minuto 31 con una definición magistral, picando el balón ante la media salida de Ederson, aprovechando un pase al espacio de Dembélé.

Brasil tiró la primera mitad y solo despertó en la segunda, que jugó con un hombre más tras la expulsión de Upamecano por derribar a Wesley cuando enfilaba solo el área francesa. No lo aprovechó.

Incluso en inferioridad, 'Les Bleus' volvieron a anotar por medio de Ekitiké en el minuto 65. Bremer recortó distancias para la Canarinha a 15 del final al remachar una pelota suelta dentro del área. Para empeorar la situación, Raphinha se retiró con molestias musculares en el descanso.

El partido empezó con mucho respeto por parte de ambas selecciones. Nadie quería llevarse un revolcón a 77 días para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil, agazapado con una defensa inédita, quiso salir al contragolpe. Francia, sin pisar el acelerador, se sintió cómoda con la posesión.

Con todo, el primer aviso fue de Raphinha. El atacante del Barcelona intentó sorprender con carreras al espacio entre los centrales.

Vinícius Júnior también se asomó por la izquierda, donde le contuvo Malo Gusto.

El problema es que nadie puso en graves apuros a Maignan en el primer asalto, más allá de dos tiros lejanos de Casemiro y Gabriel Martinelli.

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Francia movía sus piezas con soltura y en esas Brasil perdió de vista a Mbappé, que ganó el duelo a su compañero madridista Vini Júnior, voluntarioso en la presión, pero poco acertado en el regate.

Un robo de Tchouaméni sobre Casemiro propició el gol de los gallos. Dembélé vio rápido el desmarque de Mbappé, que definió por alto con maestría para anotar su gol número 56 con la camiseta de su país.

El ariete de Bondy rozó el segundo antes del descanso con un disparo que se marchó rozando el palo.

Los dirigidos por Ancelotti acusaron el golpe y se desquiciaron con el árbitro. El técnico italiano, además, perdió por lesión a Raphinha, al que tuvo que sustituir en el intervalo, dando entrada a Luiz Henrique.

El cuadro 'verdeamarelo', sin embargo, dio un paso al frente, gracias al descaro precisamente del extremo del Zenit recién salido del banquillo, que probó a Maignan prácticamente en su primera acción.

La expulsión de Upamecano, decretada por el VAR, en el arranque del segundo tiempo cambió las tornas, pero solo durante unos minutos.

Deschamps sacrificó a Dembélé, actual Balón de Oro, para meter a un zaguero. El cambio de piezas, queriendo o no, le salió bien.

Con los brasileños volcados arriba, Olise comandó un contragolpe que se encargó de culminar Ekitiké. Demasiado fácil para los campeones de Rusia 2018 y finalista.

*Información EFE.

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