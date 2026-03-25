 Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión de rodilla
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Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión de rodilla

Mbappé desmiente que los médicos del Real Madrid examinasen su rodilla equivocada.

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Kylian Mbappé, lesión de rodilla
Kylian Mbappé, lesión de rodilla / FOTO: EFE

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid y de la selección de Francia, habló este miércoles de su esguince en la rodilla izquierda y desmintió las informaciones que apuntan a un supuesto error médico en el club madrileño sobre su lesión.

"La información de que examinaron la rodilla equivocada no es cierta", afirmó este miércoles Kylian Mbappé, en una rueda de prensa en Boston (Estados Unidos) previa al amistoso entre Francia y Brasil.

El delantero francés rechazó las informaciones difundidas en los últimos días que señalaban que el cuerpo médico del Real Madrid habría evaluado la rodilla equivocada mientras él sufría molestias persistentes.

Mbappé reconoció, no obstante, que pudo contribuir a la confusión por no haber sabido dar información sobre su estado físico: "Cuando no comunicas, se generan interpretaciones".

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El Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998.

Kylian Mbappé se encuentra con buena salud

"Como ya he dicho, puedo ser indirectamente responsable de esta situación porque cuando no te comunicas, dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación muy clara, tanto en Madrid como en París, donde me acompañaron el médico y el fisioterapeuta (del club blanco)", subrayó Kylian Mbappé.

El delantero también restó importancia a su lesión, sufrida a finales de diciembre, y aseguró que no siente arrepentimiento. "Nunca he sido un jugador que se arrepienta. Pienso en el presente y en el futuro cercano", señaló Mbappé.

Kylian Mbappé afirmó que se siente plenamente recuperado y listo para volver a competir, destacando que actualmente se encuentra "en forma y con buena salud" de cara al encuentro de este jueves en Boston.

Kylian Mbappé se encuentra con la Selección de Francia en Estados Unidos donde este jueves 26 de marzo se medirá en la Fecha FIFA  a Brasil, rival con el cual se enfrentó para la definición del título en la Copa del mundo de la FIFA Francia 1998. 

*Información EFE.

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