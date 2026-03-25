 Duelo estelar con sabor a Mundial: Brasil vs. Francia
Deportes

Duelo estelar con sabor a Mundial: Brasil vs. Francia

El Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998.

Compartir:
Brasil se mide a Francia en Estados Unidos en la Fecha FIFA de marzo
Brasil se mide a Francia en Estados Unidos en la Fecha FIFA de marzo / FOTO: Miguel Gutiérrez / Selección de Francia

Brasil contra Francia, o lo que es lo mismo, Vinícius y Raphinha contra Mbappé y Dembélé, se enfrentarán este jueves en Estados Unidos, en uno de los amistosos más atractivos de esta ventana FIFA que servirá para calibrar el nivel de cada equipo a dos meses del Mundial.

El Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston, será el escenario de este clásico de selecciones, protagonistas de la final de Francia 1998 y siempre con una amplia nómina de grandes estrellas en sus plantillas.

Será, además, el test más difícil para el italiano Carlo Ancelotti desde que llegó al banquillo de la "Canarinha", en mayo pasado. Una auténtica prueba de fuego en medio de las dudas de una afición que no termina de creerse que su selección pueda luchar por su sexto laurel.

El técnico italiano de Brasil ha recuperado, además, para su causa a Casemiro, inamovible en el pivote junto con Bruno Guimarães, ausente en esta convocatoria por lesión.

Vinícius: “Brasil no es favorito en el Mundial”

Vinícius Júnior reconoce que Brasil no llega como favorita a la Copa del Mundo, pero advierte que harán “de todo” para levantar el sexto título mundial.

Bajas en defensa y cuatro delanteros en el once

La del centrocampista del Newcastle no es la única baja para los amistosos contra Francia y Croacia, cinco días después.

Ancelotti también ha perdido en el último momento por lesión a Alisson Becker, Gabriel Magalhães y Alex Sandro, es decir, a su portero titular, a uno de sus centrales fijos y a su lateral izquierdo.

El zaguero Marquinhos, con molestias en la parte posterior del muslo derecho, tampoco estará disponible este jueves, aunque se espera que llegue al duelo contra los croatas.

Por otro lado, el lateral Douglas Santos y el extremo Luiz Henrique, ambos del Zenit, han tenido problemas para viajar desde Rusia a Estados Unidos y solo llegaron la pasada noche.

Con todo, Santos será titular en la zaga junto con Wesley y Léo Pereira, según confirmó Ancelotti, que aún duda sobre quién será el segundo central.

En ataque, el preparador de Reggiolo adelantó en rueda de prensa que volverá a apostar por una formación con cuatro atacantes. Vini Júnior, Raphinha y Matheus Cunha parecen fijos.

Francia 1998: La primera estrella mundial de los franceses

La Copa del Mundo de la FIFA 1998 terminó siendo un torneo histórico para Croacia y una pesadilla para el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima, Ronaldo.

Así llega Francia para medirse a Brasil 

Enfrente estará la selección campeona en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, capitaneada por Mbappé y el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, excelso en el París Saint-Germain (PSG).

A ellos hay que sumar Michael Olise, que está arrasando en la Bundesliga con la camiseta del Bayern Múnich.

El bloque de Didier Deschamps es más compacto y se conoce mejor que el de Ancelotti, aunque hay dudas sobre el estado de salud de su principal estrella: Mbappé.

El delantero del Real Madrid y compañero de Vinícius acaba de salir de una lesión en la rodilla que ha reducido drásticamente su participación en el conjunto blanco las últimas semanas.

El exjugador del PSG empezó en el banquillo en el derbi liguero del pasado domingo contra el Atlético de Madrid, aunque él asegura estar recuperado "al 100 %", según dijo en un acto promocional en Francia.

Queda la incógnita de ver cuántos minutos le dará Deschamps, quien tiene a su disposición una larga lista de atacantes de primer nivel que completan Doué, Ekitike, Kolo Muani y Marcus Thuram.

A su llegada al hotel de concentración, en Boston, Tchouaméni, pivote del Real Madrid, reconoció a los periodistas que no durmieron mucho durante el "largo" viaje hasta Estados Unidos.

Más motivado, Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, calificó el duelo contra Brasil como "el partido de los sueños". Y después de la Canarinha, 'Les Bleus' se medirán a otra potente selección sudamericana, la Colombia de Luis Díaz, en Landover (Maryland).

*Información EFE.

En Portada

Estudiantes de la Usac exigen transparencia en elecciones de rector t
Nacionales

Estudiantes de la Usac exigen transparencia en elecciones de rector

05:00 PM, Mar 25
Caso Fertilizantes Maga: Ex viceministro Estrada es ligado a procesot
Nacionales

Caso "Fertilizantes Maga": Ex viceministro Estrada es ligado a proceso

02:46 PM, Mar 25
La SIP aplaude fallo judicial que libera al periodista José Rubén Zamorat
Nacionales

La SIP aplaude fallo judicial que libera al periodista José Rubén Zamora

02:27 PM, Mar 25
Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión de rodillat
Deportes

Kylian Mbappé rompe el silencio sobre su lesión de rodilla

06:48 PM, Mar 25
Futsal de Guatemala tiene nueva instalación: Domo Gerardo Paizt
Deportes

Futsal de Guatemala tiene nueva instalación: Domo Gerardo Paiz

05:59 PM, Mar 25

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasIránMundial 2026#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos