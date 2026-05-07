 El clásico Barcelona vs. Real Madrid y el posible alirón
Deportes

El clásico Barcelona vs. Real Madrid y el posible alirón azulgrana

Además, la fecha 35 de La Liga tiene cuatro duelos directos por la permanencia

Compartir:
Barcelona recibe este domingo al Real Madrid en el clásico español
Barcelona recibe este domingo al Real Madrid en el clásico español / FOTO: EFE

El clásico de este domingo entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou marca los tiempos del alirón azulgrana, que necesita ganar o empatar para cantarlo ya este domingo, mientras el nerviosismo fluye por abajo de la clasificación, con cuatro duelos directos esta jornada y el Oviedo en situación límite.

La acción de la trigésima quinta cita de LaLiga EA Sports se abre con el Levante-Osasuna, continua el sábado con el Elche-Alavés y el Sevilla-Espanyol y concluye el lunes con el Rayo Vallecano-Girona; ocho equipos todos ellos en la competencia por la permanencia, junto al Oviedo, que recibe al Getafe; el Mallorca, que se mide al Villarreal en Palma; y el Valencia, que visita al Athletic Club.

La cuestión de la jornada está arriba: si será el Barcelona ya campeón matemático, por segundo año seguido en la era Hansi Flick o si aún deberá esperar.

La Liga será este domingo azulgrana si gana o empata con el Real Madrid. Y no lo será aún si el equipo blanco se impone en el Camp Nou. Todo depende del marcador del duelo dominical entre el líder y el segundo en la tabla, a once puntos con doce por jugarse y entre el ruido que generan algunos conflictos que rodean al equipo y con la duda por lesión de Kylian Mbappé.

El Clásico: dónde seguir en vivo el Barcelona vs. Real Madrid

Este fin de semana se disputa una nueva edición del Barcelona vs. Real Madrid, un Clásico que podría coronar al Barça como campeón de LaLiga si logra un resultado favorable.

Por la permanencia

otro lado de la clasificación, el Oviedo se encamina al descenso. Aún está a nueve puntos de salvarse con doce por jugarse. Incluso podría ser matemático esta misma jornada si no es capaz de ganar contra el Getafe, el domingo en el Carlos Tartiere, y sí lo hacen el Sevilla o el Alavés. Es un riesgo evidente para el conjunto asturiano, después de su mal inicio y de las dos derrotas seguidas que acumula ahora.

El Levante también va contracorriente. El penúltimo de la clasificación, con 33 puntos por los 37 que marcan la salvación en la actualidad, protagoniza uno de los choques directos del décimo para abajo de esta jornada: recibe a Osasuna, que necesita algo más que sus actuales 42 puntos, previsiblemente, para sentir la certeza absoluta de la continuidad en la categoría.

Lo mismo le ocurre al Rayo Vallecano, con 42 y con otro duelo directo en esta jornada, frente al Girona el lunes en el estadio madrileño. El conjunto catalán, en una secuencia de tres derrotas seguidas, tiene 38 puntos, dos nada más que el Alavés, que es el que marca el descenso en la actualidad y que visita al Elche, también con 38 por los 36 del equipo vitoriano.

El Espanyol, ya por los 17 encuentros consecutivos sin ganar en LaLiga en todo 2026, está atascado en 39. Su caída ya lo pone al borde del abismo, más aún con su enfrentamiento de este sábado contra el Sevilla, con 37 y un punto más que la zona de descenso, gracias a su reencuentro con el triunfo del pasado lunes contra la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde vuelve a jugar este sábado.

Foto embed
Barcelona puede proclamarse campeón ante el Real Madrid este domingo - @FCBarcelona

*Información EFE.

En Portada

Arévalo viajará a Costa Rica para toma de posesión de Fernándezt
Nacionales

Arévalo viajará a Costa Rica para toma de posesión de Fernández

06:58 AM, Mayo 07
PNC desinstala cámaras de videovigilancia vinculadas a pandillas en El Gallitot
Nacionales

PNC desinstala cámaras de videovigilancia vinculadas a pandillas en "El Gallito"

06:22 AM, Mayo 07
Este sería el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius t
Internacionales

Este sería el origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

07:56 AM, Mayo 07
Messi, Yamal y Bellingham comparten con Chalamet en anuncio mundialistat
Universo Fútbol

Messi, Yamal y Bellingham comparten con Chalamet en anuncio mundialista

09:19 AM, Mayo 07
Comunicaciones vs. Xelajú en semifinales: 8-0t
Deportes

Comunicaciones vs. Xelajú en semifinales: 8-0

08:32 AM, Mayo 07

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos