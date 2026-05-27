 El Crystal Palace conquista la Conference League 2026
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El Crystal Palace conquista la Conference League 2026

Crystal Palace derrotó al Rayo Vallecano (1-0) y conquistó la Conference League 2026, cerrando un año histórico bajo el mando de Oliver Glasner.

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Celebración del Crystal Palace en la final de la UEFA Conference League - CPFC
Celebración del Crystal Palace en la final de la UEFA Conference League / FOTO: CPFC

El Crystal Palace continúa viviendo el momento más glorioso de su historia. Este miércoles, el conjunto inglés se proclamó campeón de la UEFA Conference League 2025/26 tras derrotar 1-0 al Rayo Vallecano en la gran final disputada en Leipzig, Alemania. Las "Águilas" lograron imponer su estilo en un encuentro muy disputado y celebraron así el primer título internacional en los 101 años de existencia del club londinense.

El único tanto del compromiso llegó gracias al delantero francés Jean-Philippe Mateta, quien aprovechó un rebote concedido por el guardameta argentino Augusto Batalla dentro del área para empujar el balón al fondo de la red. La anotación terminó siendo suficiente para darle la victoria al Crystal Palace, que mostró solidez defensiva y supo resistir los intentos del conjunto español durante el resto del encuentro.

Crystal Palace vive la mejor etapa de su historia

Con esta conquista, el equipo dirigido por Oliver Glasner suma el tercer título oficial de su historia, todos obtenidos en un periodo extraordinario de apenas doce meses. En 2025, el club ya había sorprendido al fútbol inglés al ganar la FA Cup frente al Manchester City y posteriormente la FA Community Shield contra el Liverpool, ambas finales disputadas en Wembley. La Conference League representa, además, la consolidación de un proyecto deportivo que transformó por completo la imagen competitiva de la institución.

El campeonato europeo también marca el cierre de una etapa histórica para Glasner, quien dejará el banquillo del Crystal Palace al finalizar la temporada para asumir nuevos desafíos profesionales.

Por su parte, el Rayo Vallecano vivió la primera final internacional de toda su historia, aunque no logró completar la hazaña. El club madrileño, que recientemente aseguró su permanencia en LaLiga, deberá esperar una nueva oportunidad para regresar a las competiciones europeas y volver a soñar con una noche histórica como la de Leipzig.

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Celebración de Jean-Philippe Mateta en la final de la Conference League - CPFC

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