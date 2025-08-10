 Crystal Palace vence al Liverpool y gana la Community Shield
Deportes

Crystal Palace vence al Liverpool y gana la Community Shield

Crystal Palace ganó su primer título de Community Shield tras vencer al Liverpool, consolidando su crecimiento tras la victoria en la FA Cup de la temporada pasada.

Compartir:
Crystal Palace vence al Liverpool y gana la Community Shield - FA Cup
Crystal Palace vence al Liverpool y gana la Community Shield / FOTO: FA Cup

El Crystal Palace, bajo la dirección de Oliver Glasner, se proclamó campeón de la Community Shield tras vencer al Liverpool en una emocionante tanda de penales disputada en el emblemático estadio de Wembley. Este tradicional partido, que abre la temporada del fútbol inglés, enfrentó a los 'Eagles' y a los 'Reds' en un duelo muy parejo que terminó con un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, lo que llevó a definir al campeón desde los once pasos.

Los goles del Liverpool llegaron por medio de sus recientes incorporaciones para la temporada 2025/26, Hugo Ekitike, procedente del Frankfurt, y Jeremie Frimpong, proveniente del Bayer Leverkusen. Por parte del Crystal Palace, Mateta y Sarr fueron los encargados de anotar, logrando así que el partido se extendiera a la definición por penales. La tanda fue decisiva para Dean Henderson, el arquero de las Águilas, quien se convirtió en el héroe al atajar dos disparos, mientras que Mohamed Salah erró uno al enviar el balón por encima del travesaño.

Crystal Palace gana el segundo título de su historia

Con esta victoria, Crystal Palace consigue su primer título de Community Shield en la historia, y suman así su segundo trofeo oficial tras haber ganado la FA Cup hace unos meses. Por su parte, el Liverpool, que cuenta con 16 títulos en esta competición, se mantiene como uno de los equipos más laureados en esta competencia, aunque el Manchester United sigue siendo el máximo ganador con 21 títulos, pese a que no levanta este trofeo desde 2016.

Además del espectáculo deportivo, el encuentro sirvió para rendir un sentido homenaje a Diogo Jota, jugador del Liverpool que falleció el pasado 3 de julio en un trágico accidente en Cernadilla, España. Los ‘Reds’ dedicaron este partido a la memoria de su compañero, retirando su número 20 de las camisetas y luciendo una leyenda especial en honor al portugués durante el encuentro, demostrando así la unión y el respeto dentro del equipo en estos momentos difíciles.

En Portada

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petént
Nacionales

Covial repara de emergencia tramo dañado en ruta CA-13 entre Izabal y Petén

12:31 PM, Ago 10
Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena t
Deportes

Municipal recibirá a Comunicaciones con casa llena

12:36 PM, Ago 10
Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemalat
Farándula

Ángela Aguilar fue captada disfrutando del concierto de Christian Nodal en Guatemala

10:41 AM, Ago 10
Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismot
Deportes

Luis Grijalva logra su boleto al Campeonato Mundial de Atletismo

07:02 AM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.SismosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos