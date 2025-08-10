Crystal Palace vence al Liverpool y gana la Community Shield

El Crystal Palace, bajo la dirección de Oliver Glasner, se proclamó campeón de la Community Shield tras vencer al Liverpool en una emocionante tanda de penales disputada en el emblemático estadio de Wembley. Este tradicional partido, que abre la temporada del fútbol inglés, enfrentó a los 'Eagles' y a los 'Reds' en un duelo muy parejo que terminó con un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, lo que llevó a definir al campeón desde los once pasos.
Los goles del Liverpool llegaron por medio de sus recientes incorporaciones para la temporada 2025/26, Hugo Ekitike, procedente del Frankfurt, y Jeremie Frimpong, proveniente del Bayer Leverkusen. Por parte del Crystal Palace, Mateta y Sarr fueron los encargados de anotar, logrando así que el partido se extendiera a la definición por penales. La tanda fue decisiva para Dean Henderson, el arquero de las Águilas, quien se convirtió en el héroe al atajar dos disparos, mientras que Mohamed Salah erró uno al enviar el balón por encima del travesaño.
Crystal Palace gana el segundo título de su historia
Con esta victoria, Crystal Palace consigue su primer título de Community Shield en la historia, y suman así su segundo trofeo oficial tras haber ganado la FA Cup hace unos meses. Por su parte, el Liverpool, que cuenta con 16 títulos en esta competición, se mantiene como uno de los equipos más laureados en esta competencia, aunque el Manchester United sigue siendo el máximo ganador con 21 títulos, pese a que no levanta este trofeo desde 2016.
Además del espectáculo deportivo, el encuentro sirvió para rendir un sentido homenaje a Diogo Jota, jugador del Liverpool que falleció el pasado 3 de julio en un trágico accidente en Cernadilla, España. Los ‘Reds’ dedicaron este partido a la memoria de su compañero, retirando su número 20 de las camisetas y luciendo una leyenda especial en honor al portugués durante el encuentro, demostrando así la unión y el respeto dentro del equipo en estos momentos difíciles.