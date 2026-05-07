 Comunicado del Real Madrid por incidente Valverde-Tchouameni
Deportes

Real Madrid emite comunicado relacionado a Valverde y Tchouameni

Una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes, el club informará acerca de las resoluciones.

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A los jugadores Tchouameni y Valverde le abrieron expediente disciplinario en el Real Madrid
A los jugadores Tchouameni y Valverde le abrieron expediente disciplinario en el Real Madrid / FOTO: EFE

El Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después del incidente ocurrido entre ambos jugadores durante y después del entrenamiento de este jueves.

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que "tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo" ha decidido iniciar "sendos expedientes disciplinarios" a ambos jugadores.

"El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes", añadió la institución. 

Comunicado íntegro del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.

Lo que sucedió con Valverde y Tchouameni

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron un grave altercado físico durante un entrenamiento del Real Madrid que resultó en la hospitalización del mediocampista uruguayo.

La tensión comenzó el miércoles con una entrada fuerte de Valverde sobre el francés en la práctica. Hoy jueves, Valverde acusó a Tchouaméni de haber filtrado los detalles de esa discusión inicial a la prensa y se negó a darle la mano.

Tras varios reproches y entradas duras en el campo, la pelea escaló en el vestuario. Tchouaméni habría propinado una bofetada y empujado a Valverde, quien cayó e impactó contra una mesa.

Valverde fue trasladado a un hospital por protocolo tras sufrir un corte en el rostro (que requirió puntos) y un golpe en la cabeza que, según algunos reportes, le hizo perder el conocimiento momentáneamente.

Escándalo en el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona

Conoce las últimas noticias que sacuden a la plantilla de Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid visita este domingo 10 de mayo el Camp Nou para celebrar un clásico más en La Liga, donde por el lado del Barcelona está en juego el título liguero donde podría llegar con un empate o triunfo.   

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