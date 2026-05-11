Argentina revela su prelista de convocados para el Mundial

La selección de Argentina presentó una prelista de 55 futbolistas, de la cual saldrán los 26 convocados para disputar la Copa del Mundo.

La vigente campeona del mundo ya comenzó a delinear su defensa del título. La selección de Argentina presentó este lunes una extensa prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026, convocatoria de la que saldrán los 26 jugadores que representarán al combinado albiceleste en la máxima cita del fútbol internacional. La nómina mantiene la base del equipo campeón en Catar 2022, aunque también abre espacio a nuevas promesas y futbolistas del medio local.

Encabezada por Lionel Messi, la lista incluye a referentes consolidados como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, quienes vuelven a perfilarse como piezas fundamentales del proyecto encabezado por Lionel Scaloni. A ellos se suman jóvenes talentos que han destacado en el fútbol argentino y europeo, reflejando el recambio generacional que empieza a tomar fuerza dentro de la selección.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina - Archivo

Argentina con ausencias de peso para el Mundial 2026

Entre las principales novedades aparecen nombres como el guardameta de River Plate Santiago Beltrán y el mediocampista de Boca Juniors Tomás Aranda, ambos con posibilidades de meterse en la lista definitiva. En contraste, algunas ausencias llamaron la atención, entre ellas las de Paulo Dybala, Valentín Castellanos, Ángel Correa y Enzo Barrenechea, futbolistas que quedaron fuera de la consideración inicial rumbo al Mundial 2026.

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace FC

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe CF

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Mediocampistas

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia CF

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - AS Roma

Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 -

Etiquetas