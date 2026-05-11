Argentina revela su prelista de convocados para el Mundial

La selección de Argentina presentó una prelista de 55 futbolistas, de la cual saldrán los 26 convocados para disputar la Copa del Mundo.
La vigente campeona del mundo ya comenzó a delinear su defensa del título. La selección de Argentina presentó este lunes una extensa prelista de 55 futbolistas para el Mundial 2026, convocatoria de la que saldrán los 26 jugadores que representarán al combinado albiceleste en la máxima cita del fútbol internacional. La nómina mantiene la base del equipo campeón en Catar 2022, aunque también abre espacio a nuevas promesas y futbolistas del medio local.
Encabezada por Lionel Messi, la lista incluye a referentes consolidados como Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, quienes vuelven a perfilarse como piezas fundamentales del proyecto encabezado por Lionel Scaloni. A ellos se suman jóvenes talentos que han destacado en el fútbol argentino y europeo, reflejando el recambio generacional que empieza a tomar fuerza dentro de la selección.
Argentina con ausencias de peso para el Mundial 2026
Entre las principales novedades aparecen nombres como el guardameta de River Plate Santiago Beltrán y el mediocampista de Boca Juniors Tomás Aranda, ambos con posibilidades de meterse en la lista definitiva. En contraste, algunas ausencias llamaron la atención, entre ellas las de Paulo Dybala, Valentín Castellanos, Ángel Correa y Enzo Barrenechea, futbolistas que quedaron fuera de la consideración inicial rumbo al Mundial 2026.
Arqueros
- Emiliano Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses - Racing Club
- Santiago Beltrán - River Plate
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River Plate
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta - River Plate
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - SL Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian Romero - Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo - Boca Juniors
- Zaid Romero - Getafe CF
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River Plate
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas - Racing Club
Mediocampistas
- Máximo Perrone - Calcio Como 1907
- Leandro Paredes - Boca Juniors
- Guido Rodríguez - Valencia CF
- Aníbal Moreno - River Plate
- Milton Delgado - Boca Juniors
- Alan Varela - FC Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter de Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendía - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter de Miami
- Nicolás Paz - Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca Juniors
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - AS Roma