Bosnia anuncia a sus convocados para el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina, comandada por Edin Dzeko, se convierte en la primera selección en anunciar su convocatoria oficial rumbo a la Copa del Mundo 2026 de forma oficial

La selección de Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera clasificada al Mundial 2026 en anunciar oficialmente su convocatoria definitiva para la máxima cita del fútbol internacional. A falta de 30 días para el inicio de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador Sergej Barbarez confirmó la lista de 26 jugadores que representarán al combinado balcánico en su segunda participación mundialista de la historia.

La convocatoria está liderada por el histórico delantero Edin Džeko, máximo referente de la selección y pieza clave en las dos clasificaciones mundialistas del país: Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y el Mundial 2026. A sus 40 años, el atacante vuelve a encabezar una plantilla que mezcla experiencia y juventud, con nombres destacados como Sead Kolašinac, Amar Dedić, Benjamin Tahirović y Ermedin Demirović. Bosnia buscará competir de tú a tú en un grupo exigente y dar un paso adelante respecto a su primera experiencia mundialista.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

Bosnia busca dar pelea en el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina integrará el Grupo F del Mundial, donde enfrentará a Canadá, Suiza y Catar. El conjunto europeo aseguró su boleto a la Copa del Mundo luego de superar a Italia en el repechaje, dejando nuevamente fuera a la selección italiana de una fase final mundialista. Antes de debutar en el torneo, los dirigidos por Barbarez disputarán partidos amistosos frente a Macedonia del Norte y Panamá el 29 de mayo y el 6 de junio, respectivamente.

El objetivo del combinado bosnio será mejorar lo realizado en Brasil 2014, cuando finalizó en el tercer puesto del Grupo F con tres puntos, por detrás de Argentina y Nigeria, y por delante de Irán. Con una generación que combina futbolistas consolidados en Europa y jóvenes talentos emergentes, Bosnia y Herzegovina intentará convertirse en una de las sorpresas del Mundial 2026 y avanzar por primera vez a una fase eliminatoria.

Convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026:

Nikola Vasilj

Martin Zlomislić

Osman Hadžikić

Sead Kolašinac

Amar Dedić

Nihad Mujakić

Nikola Katić

Tarik Muharemović

Stjepan Radeljić

Dennis Hadžikadunić

Nidal Čelik

Amir Hadžiahmetović

Ivan Šunjić

Ivan Bašić

Dženis Burnić

Ermin Mahmić

Benjamin Tahirović

Amar Memić

Armin Gigović

Kerim Alajbegović

Esmir Bajraktarević

Ermedin Demirović

Jovo Lukić

Samed Baždar

Haris Tabaković

Edin Džeko

Los convocados de Bosnia para el Mundial 2026 - Federación de Fútbol de Bosnia

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