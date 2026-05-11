Carlos Batres habla de la ausencia de Escobar en el Mundial

"Estamos retrocediendo en el arbitraje guatemalteco", dijo Carlos Batres al referirse a la ausencia de Mario Escobar en la lista de árbitros del Mundial 2026.

El pasado 9 de abril, la FIFA publicó la lista oficial de árbitros que participarán en el Mundial 2026, una convocatoria en la que no aparece el guatemalteco Mario Escobar. Esta ausencia también impacta a los asistentes Humberto Panjoj y Luis Ventura, quienes esperaban formar parte de la representación arbitral de Guatemala en la Copa del Mundo.

Una de las voces más relevantes en pronunciarse fue la del exárbitro internacional Carlos Batres, quien disputó los Mundiales de 2002 y 2010. En su análisis, Batres lamentó la decisión y expresó su sorpresa por la ausencia de la terna guatemalteca, destacando el impacto que esto tiene para el arbitraje nacional.

Carlos Batres, Mundial 2010 - RR. SS.

Carlos Batres habla sobre la ausencia de Mario Escobar

Durante una entrevista en el programa "Universo Fútbol, cuenta regresiva" de Emisoras Unidas, Batres fue contundente al referirse al caso de Mario Escobar: "Todos creíamos que Mario (Escobar) iba a estar en el Mundial junto a Humberto Panjoj y su otro asistente Luis Ventura. Hubiera sido algo histórico, pero desafortunadamente fue así, estamos retrocediendo en el arbitraje guatemalteco".

El exárbitro también reflexionó sobre el contexto regional y la oportunidad que representaba el torneo para Guatemala, afirmando: "Ahora que era en Concacaf y con más equipos esperábamos que la representación guatemalteca estuviera presente, ahora les toca trabajar cuatro años más para estar en el próximo Mundial". Sus palabras reflejan la decepción por lo que considera una pérdida de continuidad en el crecimiento del arbitraje nacional.

Finalmente, al ser consultado sobre los motivos de la exclusión de Mario Escobar, Batres señaló: "No sé porque no tomaron en cuenta a Mario (Escobar) seguramente tomaron en cuenta algunos factores, pero uno tendría que estar en el Comité de Árbitros de la FIFA para saber porque no fue seleccionado para el Mundial". Escobar, quien debutó como árbitro central en el Mundial de Catar 2022 en el partido entre Gales e Irán, deberá esperar una nueva oportunidad para volver a una Copa del Mundo en el futuro.

El árbitro guatemalteco Mario Escobar en el Municipal vs. Cobán Imperial - Alex Meoño

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