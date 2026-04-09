Árbitro Mario Escobar queda fuera del Mundial 2026

Revelan lista de árbitros para el Mundial 2026; conoce a los representantes de Concacaf.

El medio español as en su portal digital adelantó la lista de los árbitros que estarán en la cita mundialista 2026, la cual la organizarán Estados Unidos, México y Canadá; la misma trae varias novedades, pero para Guatemala la más importante es la no participación de Mario Escobar, quien apuntaba para ser mundialista.

Mario Escobar buscaba su segunda participación mundialista absoluta tras ser parte del gremio arbitral en la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022. Escobar ha sido el cuarto arbitro mundialista que ha tenido Guatemala luego de las participaciones de Rómulo Méndez, Carlos Batres y Walter López, éste último como cuarto árbitro.

En su participación en Catar 2022, el réferi chapín dirigió el 25 de noviembre el duelo entre Gales e Irán, que ganaron los iraníes 2-0. En ese compromiso, Escobar mostró la primera tarjeta roja del torneo, luego de la intervención del VAR. El expulsado fue Wayne Hennessey en el 86.

Asimismo, Mario Escobar cerró su participación como cuarto árbitro del Argentina-Australia del 3 de diciembre por los octavos de final, donde los argentinos avanzaron a cuartos tras el triunfo 2-1.

Mario Escobar queda cerca de igualar al histórico Carlos Batres La Concacaf resaltó el trabajo del árbitro guatemalteco, quien igualó las finales (2) del hondureño Said Martínez y del trinitense Ramesh Ramdhan.

Los árbitros mundialistas

De acuerdo al listado publicado por as, estos son los árbitros para el Mundial 2026:

UEFA (Europa): Michael Oliver (Inglaterra), Anthony Taylor (Inglaterra), Francois Letexier (Francia), Clement Turpin (Francia), Felix Zwayer (Alemania), Maurizio Mariani (Italia), Danny Makkelie (Países Bajos), Espen Eskas (Noruega), Szymon Marciniak (Polonia), Joao Pinheiro (Portugal), Istvan Kovacs (Rumanía), Slavko Vincic (Eslovenia), Alejandro Hernández Hernández (España), Glenn Nyberg (Suecia) y Sandro Schaerer (Suiza)

AFC (Asia): Adham Makhadmeh (Jordania), Ning Ma (China), Alireza Faghani (Australia), Yusuke Araki (Japón), Abdulrahman Al Jassim (Catar), Khalid Al Turais (Arabia Saudita) y Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Mario Escobar fuera del Mundial 2026

CAF (África): Mustapha Ghorbal (Argelia), Pierre Atcho (Gabón), Amin Mohamed (Egipto), Jalal Jayed (Marruecos), Dahane Beida (Mauritaria), Omar Abdulkadir Artan (Somalia), Abongile Tom (Sudáfrica)

Concacaf (América): Drew Fischer (Canadá), Juan Calderón (Costa Rica), Said Martínez (Honduras), Oshane Nation (Jamaica), Cesar Ramos (México), Katia García (México), Iván Barton (El Salvador), Ismail Elfath (Estados Unidos) y Tori Penso (Estados Unidos)

Conmebol (América): Yael Falcon Perez (Argentina), Dario Herrera (Argentina), Facundo Tello (Argentina), Ramon Abatti (Brasil), Raphael Claus (Brasil), Wilton Sampaio (Brasil), Cristian Garay (Chile), Andres Rojas (Colombia), Juan Gabriel Benitez (Paraguay), Kevin Ortega (Perú), Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

Árbitros guatemaltecos en Mundiales de la FIFA Rómulo Méndez fue el primer réferi nacional en participan en las Copas del Mundo de la FIFA.

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