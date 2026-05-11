Conoce tres curiosidades del uruguayo Federico Valverde

El "Halcón", llamado así por su potencia y su despliegue, liderará a la "Celeste" en la cita de verano 2026.

La gloriosa historia del futbol uruguayo también puede recorrerse a través de sus referentes. De la capitanía de José Nasazzi en la final de 1930, pasando por el liderazgo de Obdulio Varela en el Maracanazo de 1950, hasta llegar a un memorable Diego Forlán en Sudáfrica 2010, cada una de las grandes epopeyas de la garra charrúa se construyó alrededor de la figura de un líder. Federico Valverde afrontará la inminente Copa Mundial de 2026 como uno de los grandes responsables del destino de la "Celeste". Elegido por sus propios compañeros como capitán, intentará conducir a sus compatriotas hacia la gloria en Canadá, Estados Unidos y México.

Uruguay 1930, el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA El primer campeón mundial de la FIFA fue la Selección Nacional de Uruguay, en una Copa del Mundo jugada en Montevideo.

Curiosidades sobre Federico Valverde

Fede Valverde es conocido con dos apodos que explican también su crecimiento futbolístico. Primero surgió el "Pajarito", durante sus días en las inferiores de Peñarol, debido a su rapidez y su físico. Pero el uruguayo evolucionó en el "Halcón" por su potencia y su despliegue.

Su sobresaliente actuación en el Sudamericano Sub-17 de 2015 lo llevó al Real Madrid: antes de que finalizara el certamen rubricó un pre contrato en Paraguay. Los ojeadores de la "Casa Blanca" quedaron enamorados de su juego y sellaron un vínculo que se dio antes de que debutara oficialmente con el primer equipo. "Nunca vi a un jugador de 16 años con tantas virtudes, lo elogió Pablo Bengoechea, por entonces entrenador de Peñarol.

Zinedine Zidane fue clave en la consolidación de Valverde en el Real Madrid. Tras su retorno del préstamo en Deportivo La Coruña fue el propio "Zizou" quien insistió para que se quedara en el plantel y lo eligió por sobre otras opciones que tenía a su disposición. Cuando Zidane se marchó, Valverde fue uno de los más afectados: "Me da mucha tristeza que se vaya Zinedine le voy a agradecer toda la vida todo lo que me ayudó y lo que aprendí con él".

Federico Valverde jugando con el Real Madrid - - FIFA

*Información FIFA.

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