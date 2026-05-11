¿Cuál fue el primer Mundial de la FIFA retransmitido?

Conoce los detalles de cuál fue el primer partido televisado en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA.

La televisión nació oficialmente en la década de 1920, es decir, 10 años antes de realizarse la primera Copa del Mundo de la FIFA (Uruguay 1930). Este novedoso invento fue gracias a una evolución colaborativa. Pero fue el 26 de enero de 1926 cuando John Logie Baird realizó la primera demostración pública de un sistema mecánico. Poco después, en 1927, Philo Farnsworth desarrolló el primer prototipo de televisión totalmente electrónico. Pero, ¿sabías cuál fue el primer Mundial transmitido por televisión y cuál fue el partido?

El Mundial de Suiza 1954 entró en la historia como el primer evento FIFA transmitido por la televisión. De acuerdo a la información encontradas en crónicas de aquel tiempo y la magia del internet, los partidos de aquella Copa del Mundo se emitieron para ocho países, todos ellos de Europa.

Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Alemania Occidental fueron los primeros ocho países en ver un partido de futbol correspondiente a un Mundial.

El encuentro que inauguró esta nueva era fue el disputado el 16 de junio en Ginebra entre Yugoslavia y Francia, considerado el primer partido televisado en la historia de la Copa del Mundo. Fue victoria para los balcánicos por 1-0, con gol de Milos Milutinovic.

Mundial Suiza 1954: Alemania Federal rompe hegemonía de Uruguay e Italia Alemania Federal y Hungría disputaron la final de la Copa del Mundo de la FIFA Suiza 1954.

Fechas importantes relacionadas a la creación de la televisión

1926 (inicio mecánico): El ingeniero escocés John Logie Baird transmite imágenes en movimiento por primera vez, usando un sistema basado en el disco de Nipkow.

1927 (inicio electrónico): Philo Farnsworth, de 21 años, logra en San Francisco la primera transmisión electrónica de imágenes, marcando el camino para la televisión moderna.

Fundamentos Técnicos: Se basó en investigaciones de finales del siglo XIX sobre ondas electromagnéticas y la transmisión de imágenes.

Aunque la invención se atribuye a estos pioneros, la tecnología evolucionó con hitos como la televisión a color, introducida años más tarde.

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