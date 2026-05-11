FIFA anuncia el Grupo de Estudios Técnicos para el Mundial

El Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA será liderado por Arsène Wenger y tendrá la misión de analizar, compartir datos y tendencias del Mundial 2026.

La FIFA presentó oficialmente al Grupo de Estudios Técnicos (TSG, por sus siglas en inglés) que tendrá la responsabilidad de analizar los partidos del Mundial 2026, un equipo conformado por reconocidas figuras del fútbol internacional y liderado nuevamente por el francés Arsène Wenger y el exguardameta suizo Pascal Zuberbühler. Entre los nombres más destacados aparecen el costarricense Paulo Wanchope y el argentino Pablo Zabaleta, quienes aportarán su experiencia tanto dentro como fuera de las canchas durante la próxima Copa del Mundo.

Wanchope, recordado por su paso por clubes como Derby County, West Ham, Manchester City y Málaga, disputó 73 encuentros con la selección de Costa Rica antes de iniciar una carrera como entrenador en su país. Por su parte, Zabaleta, campeón olímpico con Argentina en Pekín 2008 y exfutbolista de equipos como San Lorenzo, Espanyol y Manchester City, actualmente trabaja como asistente técnico de la selección de Albania junto a Sylvinho. Ambos serán parte de un selecto grupo de expertos encargado de estudiar el desarrollo táctico y futbolístico del torneo.

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¿Por qué la FIFA creó este grupo?

El equipo también estará integrado por figuras de renombre como Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva, Tobin Heath, Otto Addo, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Jon Dahl Tomasson y Aaron Winter. Además, contará con el respaldo de ingenieros de datos y analistas de rendimiento ubicados en Miami, Dallas y Manchester, quienes trabajarán para recopilar y procesar información detallada de cada encuentro.

La FIFA adelantó que durante el Mundial compartirá estadísticas avanzadas, métricas y análisis en tiempo real tanto con las selecciones participantes como con la audiencia televisiva y los aficionados alrededor del mundo.

Arsène Wenger destacó que el propósito principal del Grupo de Estudios Técnicos es identificar nuevas tendencias en el juego y contribuir al desarrollo del fútbol a nivel global. El dirigente francés subrayó que el equilibrio entre la experiencia técnica y el análisis de datos permitirá ofrecer una visión más profunda y moderna del deporte.

Asimismo, la FIFA confirmó que los aficionados podrán seguir los informes y observaciones del TSG a través de redes sociales y del canal oficial de YouTube del grupo, acercando aún más el análisis táctico a los seguidores del torneo.

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