FIFA impulsará campaña de paz durante el Mundial 2026

Durante el Mundial 2026, la FIFA impulsará campañas sociales enfocadas en la paz, la educación, la actividad física y la lucha contra el racismo.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA ha decidido aprovechar el impacto global del torneo para enviar un poderoso mensaje de unidad y solidaridad. El organismo confirmó que tanto los jugadores como los árbitros lucirán en sus camisetas el distintivo "Unite for Peace" durante la fase de grupos de la competición, una iniciativa que busca promover la paz en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y divisiones sociales. La medida formará parte de una serie de campañas sociales que acompañarán los 104 partidos del certamen.

Además del mensaje "Unidos por la paz", la FIFA impulsará otras iniciativas como "El fútbol une el mundo", "Unidos por la educación", "Be Active" y "Di no al racismo". Estas campañas estarán presentes en las pantallas gigantes, paneles LED y distintos espacios digitales de los 16 estadios que albergarán el torneo en México, Canadá y Estados Unidos. El objetivo es convertir la Copa del Mundo en un escenario que trascienda lo deportivo y promueva valores universales como la inclusión, la tolerancia y los hábitos saludables.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comentó lo relacionado a Irán - EFE

La FIFA busca enviar un mensaje de paz en el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas sin importar sus diferencias. Según explicó el dirigente, el Mundial servirá como una plataforma para visibilizar causas relacionadas con la paz, la educación y la lucha contra el racismo. También recordó que la campaña "El fútbol une el mundo" nació durante Catar 2022 y ahora regresa con más fuerza, respaldada por futbolistas que participarán en la próxima edición mundialista.

Otro de los puntos importantes será la continuidad de la campaña "Di no al racismo", cuyo lema para esta edición será: "Escucha, alza la voz y manifiéstate". Asimismo, las mascotas oficiales Maple, Zayu y Clutch participarán en actividades de la campaña "Be Active", enfocada en incentivar la actividad física entre niños y jóvenes. A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA deja claro que la competición no solo buscará coronar a un campeón, sino también transmitir mensajes que impacten positivamente a millones de personas alrededor del planeta.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

Etiquetas