Neymar aparece en la prelista de Brasil para el Mundial

De los 55 futbolistas incluidos en esta prelista saldrá la convocatoria definitiva de 26 jugadores de Brasil para el Mundial 2026, que será anunciada el 18 de mayo.

La presencia de Neymar en la prelista de Brasil para el Mundial 2026 volvió a generar debate en el entorno de la selección dirigida por Carlo Ancelotti. Aunque el histórico número 10 apareció en todas las listas preliminares elaboradas por el entrenador italiano desde su llegada, todavía no logró integrar una convocatoria definitiva bajo su conducción. Según reportes de la prensa brasileña, una eventual inclusión del delantero en la nómina final sería vista como una sorpresa dentro de la propia estructura de la Confederación Brasileña de Fútbol, aunque la decisión final permanece exclusivamente en manos del técnico europeo.

La confección de la prelista estuvo marcada por lesiones y dudas futbolísticas que obligaron al cuerpo técnico a evaluar nuevas variantes ofensivas. La ausencia de Estêvão abrió la puerta para nombres emergentes como Rayan, atacante surgido de la cantera del Vasco da Gama y actualmente jugador del AFC Bournemouth. Su desempeño durante la última fecha FIFA ante Francia y Croacia dejó buenas sensaciones y lo posicionó como una alternativa confiable para ocupar el sector derecho del ataque brasileño.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil - Agencia EFE

Neymar con posibilidades de asistir al Mundial 2026

Por otra parte, Brasil también sufrió bajas importantes de cara a la Copa del Mundo. Rodrygo y Éder Militão, quienes eran considerados piezas prácticamente aseguradas para el torneo, quedaron fuera debido a lesiones de larga recuperación.

En el mediocampo también surgieron interrogantes alrededor de Andrey Santos, cuya irregular temporada despertó dudas en comparación con jugadores de mayor continuidad como Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá. A ello se suma la posibilidad de incluir a Pedro, delantero del Flamengo, quien aparece como una de las alternativas ofensivas evaluadas por el cuerpo técnico.

La Confederación Brasileña de Fútbol mantiene habitualmente bajo reserva la lista preliminar de 55 futbolistas, aunque diversas filtraciones permitieron conocer gran parte de los nombres considerados por Ancelotti. La lista definitiva de 26 jugadores será anunciada el próximo 18 de mayo y podrá modificarse hasta el 11 de junio.

Brasil debutará en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey y posteriormente enfrentará a Haití y Escocia en la fase de grupos. Antes del torneo, la "Verdeamarela" disputará amistosos preparatorios contra Panamá y Egipto, encuentros que podrían ser determinantes para las últimas decisiones del entrenador italiano.

Prelista de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahce)

Bento (Al-Nassr)

John (Nottingham Forest)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores centrales

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Bremer (Juventus)

Ibañez (Al-Ahli)

Danilo (Flamengo)

Beraldo (PSG)

Léo Pereira (Flamengo)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Laterales

Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Vitinho (Botafogo)

Caio Henrique (Mónaco)

Carlos Augusto (Inter)

Mediocampistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Fabinho (Al-Ittihad)

Danilo (Botafogo)

Andrey Santos (Chelsea)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Richarlison (Tottenham)

Matheus Cunha (Manchester United)

Rayan (Bournemouth)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Igor Thiago (Brentford)

Pedro (Flamengo)

Endrick (Lyon)

Antony (Betis)

Neymar (Santos)

Encuesta sobre posible convocatoria de Neymar al Mundial 2026 - EFE

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