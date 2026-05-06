 Neymar ofrece disculpas por agredir al hijo de Robinho
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Neymar ofrece disculpas por agredir al hijo de Robinho

Tras un altercado en un entrenamiento, Neymar y Robinho Jr. dejaron atrás la tensión con disculpas mutuas y sellaron la paz públicamente tras el empate del Santos en la Copa Sudamericana.

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Neymar, futbolista del Santos FC - Santos FC
Neymar, futbolista del Santos FC / FOTO: Santos FC

La tensión que rodeó a Neymar y a Robinho Jr. durante los últimos días finalmente quedó atrás. Tras un altercado físico ocurrido en un entrenamiento del Santos FC, ambos jugadores decidieron dar vuelta a la página y escenificaron su reconciliación luego del empate 1-1 frente a Recoleta, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. La imagen del abrazo en pleno festejo fue suficiente para enviar un mensaje claro: el conflicto quedó resuelto puertas adentro.

En la zona mixta, tanto Neymar como el joven atacante coincidieron en calificar lo sucedido como un "error" producto de la intensidad propia del fútbol. El delantero brasileño asumió su responsabilidad y no esquivó la autocrítica, aunque también lamentó que un episodio interno se hiciera público de manera desproporcionada. "Fue un malentendido, una reacción exagerada de mi parte. Lo importante es que lo hablamos y lo solucionamos como equipo", expresó, destacando el afecto especial que siente por el juvenil.

Neymar y Robinho Jr. hacen las paces

Por su parte, Robinho Jr., de apenas 18 años, mostró madurez al cerrar la polémica sin alimentar el conflicto. Reconoció que el episodio le afectó especialmente por la admiración que siente hacia Neymar desde su infancia, pero valoró el gesto del experimentado futbolista al pedir disculpas. "Me dolió por lo que representa para mí, pero también supe reconocer su actitud para arreglar las cosas. Las disculpas están aceptadas", afirmó con serenidad.

El incidente, que había llevado incluso a una investigación interna por parte del club, quedó definitivamente superado con gestos concretos dentro y fuera del campo. La relación entre ambos, forjada también por el vínculo histórico entre Neymar y el padre del joven, parece haber recuperado su cauce natural. En un deporte marcado por la presión y las emociones al límite, el episodio deja una lección clara: los conflictos existen, pero la capacidad de resolverlos a tiempo marca la diferencia en la convivencia de un equipo.

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