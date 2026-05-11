Renuncia el técnico de Curazao a un mes del Mundial

Es la segunda renuncia de un técnico en la selección de Curazao en lo que va del año, tras la salida de Dick Advocaat en febrero "por motivos familiares".

La Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) ha confirmado la salida de Fred Rutten como seleccionador de Curazao, en un momento especialmente delicado para el fútbol del país caribeño, a tan solo un mes del inicio de la Copa Mundial. La decisión se produjo tras una serie de conversaciones consideradas constructivas entre el técnico neerlandés y la dirigencia de la federación, aunque finalmente fue el propio Rutten quien optó por dar un paso al costado.

Según explicó el propio entrenador, su renuncia no responde directamente a conflictos personales dentro del equipo, sino a la necesidad de preservar un ambiente profesional estable. Rutten subrayó que no debe existir ningún clima que afecte las relaciones internas del plantel o del cuerpo técnico, y que, en ese contexto, dejar su cargo era lo más adecuado para no perjudicar la preparación del equipo en una etapa crucial.

Fred Rutten presentó su renuncia como técnico de Curazao - FKK

Momento complicado en Curazao

La FFK, por su parte, destacó el profesionalismo, liderazgo y compromiso del técnico durante su gestión, resaltando que su decisión refleja una actitud de responsabilidad al anteponer los intereses del combinado nacional por encima de los personales. La federación también señaló que su prioridad inmediata es mantener la calma dentro del grupo y asegurar la continuidad del proyecto deportivo de cara al Mundial.

En paralelo, la junta directiva de la FFK ha iniciado reuniones para definir los próximos pasos en la dirección técnica del equipo. Se espera que en las próximas horas se anuncien medidas provisionales mientras se reorganiza la estructura del cuerpo técnico. Además, se ha confirmado una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la situación actual de la selección y su preparación.

Este nuevo cambio se suma a una serie de movimientos en el banquillo de Curazao durante el año. El pasado 23 de febrero, el neerlandés Dick Advocaat presentó su dimisión como seleccionador debido a problemas de salud familiar, dejando claro que "la familia está por encima del fútbol".

Aunque su salida fue considerada definitiva en su momento, en el entorno futbolístico se ha mencionado de forma preliminar la posibilidad de que pudiera retomar el mando para la cita mundialista, lo que añade aún más incertidumbre al presente del equipo caribeño.

Dick Advocaat presentó su dimisión como seleccionador de Curazao debido a los problemas de salud de su hija - Agencia EFE

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