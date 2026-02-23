Renuncia el técnico de Curazao a pocos meses del Mundial

La selección nacional de Curazao afronta un cambio inesperado en su banquillo a pocos meses del Mundial de este verano. El neerlandés Dick Advocaat presentó su dimisión como seleccionador debido a los problemas de salud de su hija, una situación que le impedirá dirigir al combinado caribeño en la cita mundialista. En el comunicado oficial, el técnico fue claro y contundente: "La familia está por encima del fútbol", calificando su decisión como "natural" y reconociendo, al mismo tiempo, que extrañará profundamente al grupo con el que hizo historia.
El relevo en el banquillo será asumido por el también neerlandés Fred Rutten, entrenador de amplia trayectoria en el fútbol europeo. Rutten ha dirigido clubes de peso como el PSV Eindhoven, el Feyenoord y el Schalke 04, lo que respalda su experiencia para asumir el desafío. En sus primeras declaraciones, envió un mensaje de apoyo a Advocaat y su familia, destacando que continuará con la misma línea de trabajo y compromiso que caracterizó el proceso anterior.
Curazao clasificó a su primer Mundial
Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, Gilbert Martina, expresó su respeto y admiración por Advocaat, a quien reconoció como pieza clave en la histórica clasificación del país a su primera Copa del Mundo. Además, se confirmó que el asistente Cor Pot y el médico del equipo, Casper van Eyck, también dejarán sus cargos para respaldar al entrenador en este momento personal. En contraste, el jefe de prensa Kees Jansma, el entrenador de porteros Raymond Mulder y el director técnico Wouter Jansen permanecerán en la estructura.
La trayectoria de Advocaat respalda su peso en el fútbol internacional. Fue seleccionador de los Países Bajos en la Euro 2004, torneo en el que alcanzó las semifinales, y también condujo al equipo neerlandés hasta los cuartos de final del Copa Mundial de la FIFA 1994. Ahora, Curazao afrontará el Mundial de 2026 tras convertirse en el país más pequeño en clasificarse a la cita, donde compartirá el Grupo E junto a potencias como Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. La ilusión permanece intacta, aunque marcada por la emotiva despedida de un técnico que priorizó lo más importante: su familia.