Carvajal queda fuera de los planes de España para el Mundial

El defensor Dani Carvajal quedó fuera de la prelista de Luis de la Fuente y no estará en el Mundial 2026 con España.

La ausencia de Dani Carvajal en el Mundial 2026 representa una de las noticias más sensibles para la selección española y para el entorno del Real Madrid. El lateral derecho quedó fuera de la prelista de 55 jugadores entregada por el seleccionador Luis de la Fuente a la FIFA, una decisión que prácticamente cierra la puerta a su participación en el torneo. De esa lista inicial saldrán los 26 futbolistas definitivos que representarán a España en la cita mundialista, por lo que la exclusión del defensor supone un duro golpe tanto en lo deportivo como en lo personal.

La temporada de Carvajal estuvo marcada por constantes problemas físicos que le impidieron recuperar la regularidad necesaria para competir al máximo nivel. La grave lesión de ligamento cruzado sufrida en octubre de 2024 alteró por completo sus planes y lo mantuvo alejado de las canchas durante 238 días. Aunque logró regresar al final de la campaña pasada, las molestias continuaron afectando su rendimiento. Posteriormente tuvo que someterse a una artroscopia para solucionar complicaciones en la rodilla operada, además de sufrir una lesión muscular y una fisura en el pie que frenaron nuevamente su progresión.

Dani Carvajal, campeón de la Eurocopa en 2024 - Agencia EFE

Dani Carvajal se perderá el Mundial con España

Las estadísticas reflejan las dificultades que atravesó el defensor madrileño. Durante la actual temporada apenas disputó 885 minutos repartidos en 20 encuentros, una cifra muy lejana a la continuidad que suele exigir una competición de la magnitud de un Mundial. La falta de ritmo competitivo terminó pesando en la decisión técnica de Luis de la Fuente, quien priorizó futbolistas con mayor continuidad y mejor estado físico. De esta manera, Carvajal se queda sin la oportunidad de añadir una Copa del Mundo a un palmarés en el que ya destacan la Liga de Naciones conquistada en 2023 y la Eurocopa obtenida en 2024 con España.

A pesar de esta ausencia, el Real Madrid sí contará con representación en la prelista mundialista gracias a la presencia de Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García. Entre ellos, Huijsen aparece como uno de los nombres con mayores opciones de integrar la convocatoria definitiva.

Mientras tanto, España continuará su preparación de cara al debut mundialista frente a Cabo Verde, previsto para el 15 de junio, con la expectativa de construir un equipo competitivo capaz de luchar por el título.

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid - EFE

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