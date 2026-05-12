Clubes recibirán pagos por ceder jugadores al Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo traerá consigo un modelo de pagos récord que favorecerá directamente a los clubes participantes.

La FIFA prepara un importante paquete económico para el Mundial 2026, con el objetivo de compensar a los clubes por la cesión de sus futbolistas a las selecciones nacionales. Este modelo de redistribución busca reconocer el papel clave que desempeñan las entidades en la formación y disponibilidad de los jugadores durante la cita mundialista, que se ha convertido en el torneo más importante del fútbol internacional.

Según información de plataformas especializadas, los clubes recibirían más de 9.000 euros por jugador y por cada día de participación en el torneo. Este pago no solo se aplicará a los equipos que posean los derechos federativos de los futbolistas, sino también a aquellos clubes en los que los jugadores se encuentren cedidos durante la temporada, ampliando así el alcance del beneficio económico.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE

Otros premios que se entregarán durante el Mundial 2026

El Mundial de 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones participantes. Además del atractivo deportivo, la FIFA ha confirmado un récord en premios que asciende a 871 millones de dólares, con el campeón recibiendo 50 millones, el subcampeón 33, y cantidades decrecientes para el resto de posiciones, hasta los 9 millones para las selecciones eliminadas en la fase inicial.

Asimismo, cada federación clasificada recibirá 2,5 millones de dólares destinados a la preparación del torneo. En paralelo, los clubes seguirán percibiendo compensaciones adicionales, estimadas en unos 11.000 dólares diarios por cada jugador cedido, consolidando así un sistema de pagos que refuerza la dimensión económica del Mundial y su impacto directo en todo el ecosistema del fútbol profesional.

TRIONDA, balón oficial del Mundial 2026 de la FIFA - Adidas Football

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