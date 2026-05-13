Mundial 1930: Dos pelotas en la final del Mundial

Dos balones de futbol protagonizaron un hecho insólito en la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

El 30 de julio de 1930, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, se disputó la primera final del Campeonato Mundial de Futbol de la FIFA, que tuvo como sede Uruguay. Dicha final quedó marcada por hechos históricos, como el primer campeón mundial, pero también, porque el partido decisivo entre uruguayos y argentinos tuvo dos balones diferentes, uno propuesto por los locales y otro por los visitantes.

"El partido se jugó en un clima de alta tensión, igual que en la previa, donde la disputa por el balón con el que se iba a llevar a cabo el encuentro provocó que el árbitro belga John Langenus tomara una decisión salomónica: Decidió que en cada tiempo se jugara con una pelota que había sido fabricada en cada uno de los dos países", cita el medio Cadena 3.

En los albores del futbol organizado, la estandarización era un concepto lejano. No existía una pelota oficial provista por la FIFA, y en un contexto de altísima tensión política y deportiva, ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a ceder.

Uruguay 1930, el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA El primer campeón mundial de la FIFA fue la Selección Nacional de Uruguay, en una Copa del Mundo jugada en Montevideo.

Las dos pelotas de la final

Los argentinos confiaban en su modelo "Tiento", de cuero fino y costura interna, mientras que los uruguayos exigían jugar con el "T-Shape", un balón algo más pesado, robusto y de gajos más anchos fabricado en suelo charrúa.

De acuerdo a las crónicas de aquel tiempo, y replicadas en la actualidad, la primera parte se jugó con el esférico "Tiento", propuesto por Argentina, y ese primer capítulo cerró con marcador de 2-1 para la "Albiceleste" gracias a los goles de Carlos Peucelle (20) y de Guillermo Stábile (37), que remontaban el tanto inicial de Pablo Dorado (12).

Para la etapa final, se jugó con el "T-Shape", propuesto por los locales: Los uruguayos terminaron ganando 4-2.

Y la remontada "charrúa" fue implacable. A los 57 minutos,

Pedro Cea igualó 2-2 al 57. Luego, Victoriano Santos al 67 hacía el 3-2 y Héctor "El Manco" Castro sentenció el 4-2 definitivo a los 89 minutos, sellando la gloria para la "Celeste".

Selección de Uruguay en Mundial de la FIFA - Captura X

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