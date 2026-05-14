Selecciones que disputaron solo un partido mundialista

Conoce este increíble dato que ocurrió solamente en tres Copas del Mundo de la FIFA.

Las ediciones de las Copa del Mundo de la FIFA Italia 1934, Francia 1938 y Brasil 1950 tienen un dato curioso, ya que han sido los Mundiales donde varias selecciones llegaron a la gran cita y solo disputaron un partido y se fueron de vuelta a su casa.

Mundial Italia 1934

La segunda edición de la Copa del Mundo de la FIFA, celebrada en Italia en el año 1934, no contó con una fase de grupos, sino que con una serie de octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final.

En aquella edición, fueron 16 las selecciones participantes, y tras la conformación de los octavos de final, un total de ocho selecciones fueron eliminadas tras disputar su duelo: Italia eliminó a Estados Unidos (7-1), España a Brasil (3-1), Hungría a Egipto (4-2), Austria a Francia (3-2), Suiza a Holanda (3-2), Checoslovaquia a Rumania (2-1), Suecia a Argentina (3-2) y Alemania a Bélgica (5-2).

De esta forma, las selecciones que jugaron solo un partido y regresaron a casa fueron: Estados Unidos, Brasil, Egipto, Francia, Holanda, Rumania, Argentina y Bélgica.

Mundial Italia 1934, un título con la presión de Benito Mussolini El líder fascista Benito Mussolini se ganó el protagonismo durante la Copa del Mundo de la FIFA tras una amenaza previo a la final Italia-Checoslovaquia.

Mundial Francia 1938

La Copa del Mundo celebrada en territorio francés tenía previsto jugarse con 16 participantes y el mismo formato que Italia 1934, pero un tema político dejó fuera a la selección de Austria, dando así a Suecia su boleto automático a la fase de cuartos de final.

Las restantes siete series de octavos de final quedaron así: Francia 3-1 Bélgica, Italia 2-1 Noruega, Brasil 6-5 Polonia, Checoslovaquia 3-0 Holanda, Cuba 3-3 Rumania y en definición de penaltis 2-1 a favor de los rumanos, Hungría 6-0 Indias Orientales Neerlandesas y Suiza 1-1 Alemania y en penaltis 4-3 para los suizos.

De esta forma, las selecciones con un partido en aquel mundial fueron: Bélgica, Noruega, Polonia, Holanda, Cuba, Indias Orientales Neerlandesas y Alemania.

Italia conquista el Mundial 1938 antes de la Segunda Guerra Mundial Tras el título de los italiano, el futbol mundial tuvo una pausa y se reactivó hasta en 1950.

Mundial Brasil 1950

Esta fue la tercera y última Copa del Mundo que brindó esa curiosidad de selecciones jugando solo un partido y retirándose a casa tras esa presentación.

Si bien es cierto, Brasil 1950 contó con una fase de grupos (primera fase) y una fase final, la conformación de los grupos de la primera etapa estuvo dispareja ya que los participantes fueron solo 13 por lo que los grupos quedaron así:

Grupo 1: Brasil, Yugoslavia, Suiza y México

Grupo 2: España, Inglaterra, Chile y Estados Unidos

Grupo 3: Suecia, Italia y Paraguay

Grupo 4: Uruguay y Bolivia

Y fue justamente ese grupo 4 que solo tuvo un partido, el cual quedó 8-0 a favor de los uruguayos, quienes avanzaron a la fase final; los bolivianos debieron irse a su casa tras esa única presentación.

El Mundial de Brasil 1950 es el único en la historia donde no se disputó una final, sino una ronda final, donde en la última fecha, el partido entre Brasil y Uruguay terminó siendo el duelo donde salió el campeón del mundo y se vivió como una verdadera final.

En el Mundial 1954, celebrado en Suiza, el formato de competencia ya fue una fase de grupo, por lo que fue imposible que se repitiese ese caso de selecciones jugando solo un partido.

Uruguay derrotó a Bolivia 8-0 en el Mundial Brasil 1950 - Garra Charrúa TV

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