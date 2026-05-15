Bélgica revela su lista de convocados para el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Seleccionados de Bélgica para el Mundial 2026
Seleccionados de Bélgica para el Mundial 2026 / FOTO: FIFA

El delantero hispanoitaliano criado en Bélgica, Matías Fernández-Pardo figura en la lista de 26 convocados para el Mundial.

El delantero hispanoitaliano criado en Bélgica, Matías Fernández-Pardo figura en la lista de 26 convocados para el Mundial anunciada este jueves por el seleccionador de los "Diablos Rojos", Rudi García, junto a referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku.

El futbolista, de 21 años, decidió esta misma semana que representaría a Bélgica con la selección absoluta tras haber "reflexionado largamente estos últimos meses sobre su futuro internacional", y la FIFA ha validado la decisión del jugador, que ya había militado como belga en las categorías inferiores.

Fernández-Pardo había sido convocado hasta en cuatro ocasiones con la selección española sub 21 en los últimos meses, pero no llegó a acudir a la llamada de Santi Denia.

"La importancia de Matías es que juega y juega a menudo, que marca y que tiene confianza", dijo Garcia en rueda de prensa.

Convocados de Bélgica 

  • Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid | España), Senne Lammens (Manchester United | Inglaterra) y Mike Penders (Estrasburgo | Francia)
  • Defensas: Timothy Castagne (Fulham | Inglaterra), Maxim De Cuyper (Brighton | Inglaterra), Thomas Meunier, Arthur Theate, Zeno Debast, Nathan Ngoy, Koni De Winter, Brandon Mechele y Joaquin Seys
  • Centrocampistas: Youri Tielemans (Aston Villa | Inglaterra), Amadou Onana (Aston Villa | Inglaterra), Nicolas Raskin (Rangers | Escocia), Hans Vanaken (Brujas | Bélgica), Kevin De Bruyne (Nápoles | Italia) y Axel Witsel (Girona | España)
  • Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal | Inglaterra), Jérémy Doku (Manchester City | Inglaterra), Alexis Saelemaekers (AC Milan | Italia), Dodi Lukebakio (Benfica | Portugal), Charles De Ketelaere (Atalanta | Italia), Romelu Lukaku (Nápoles | Italia), Diego Moreira (Estrasburgo | Francia) y Matías Fernández-Pardo (Lille | Francia) 
Bélgica reveló su lista de convocados - @BelRedDevils

*Información EFE.

