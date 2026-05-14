Polémica en Colombia por la prelista de Néstor Lorenzo

Roger Martínez y Radamel Falcao no entraron en la prelista de Colombia y se pierden el Mundial 2026.

El extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, y el creativo James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial del 2026, de la que en unas semanas saldrán los 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, leyó este jueves en una rueda de prensa la prelista, de la que hacen parte titulares habituales del equipo como el portero Camilo Vargas; los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; los centrocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, y el goleador Luis Suárez.

Las principales novedades las protagonizan el creativo Juan Manuel Rengifo, de 21 años y figura del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, del Cruzeiro, quien fue goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y el volante Johan Rojas, de sobresalientes actuaciones con el Vasco Da Gama.

La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

Prelista de Colombia para el Mundial 2026 - @FCFSeleccionCol

Radamel Falcao, fuera del Mundial

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dijo este jueves que Radamel Falcao García, máximo goleador del equipo cafetero, no hace parte de la prelista de 55 jugadores para el Mundial del 2026 por "nivel competitivo".

"Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo con el resto de compañeros que están en la lista, él estaría por lo que representa para el fútbol", expresó Lorenzo en una conferencia de prensa en Bogotá.

El entrenador argentino agregó que el criterio para seleccionar a los jugadores fue "el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros".

"Yo a Falcao lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío, me gustaría tenerlo en el área rival, pero esto es así, hay que elegir, sé que es duro", añadió Lorenzo.

James supera a Falcao y es el máximo goleador de Colombia en eliminatorias El volante colombiano ha celebrado en el camino a Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Roger Martínez critica a Lorenzo

El delantero Roger Martínez cargó este jueves contra el técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, luego de quedar fuera de la prelista para el Mundial de 2026, al publicar un mensaje en el que cuestionó la decisión del entrenador de no llamarlo y defendió su rendimiento goleador en el fútbol saudí.

Martínez aseguró en una historia de Instagram ser "el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol", con "23 goles en 30 partidos", y afirmó que compite en "una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo".

El mensaje tomó un tono más duro al final, cuando escribió: "Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué (...) pero no sabes un carajo", acompañado de emoticones interpretados en redes como referencias a "rosca" o favoritismos dentro de la selección.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo K Otro de los grandes animadores del grupo K será la selección de Colombia de Néstor Lorenzo.

*Información EFE.

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