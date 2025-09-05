 James Rodríguez máximo goleador de Colombia en eliminatorias
Deportes

James supera a Falcao y es el máximo goleador de Colombia en eliminatorias

El volante colombiano ha celebrado en el camino a Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, y, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

James Rodríguez supera a Falcao en goles de eliminatoria mundialista
James Rodríguez supera a Falcao en goles de eliminatoria mundialista / FOTO: EFE

El volante James Rodríguez anotó el primero de los tres tantos con los que Colombia goleó por 3-0 este jueves a Bolivia y se convirtió en el máximo artillero de su país en las eliminatorias sudamericanas con 14 tantos, uno más que Radamel Falcao García.

El futbolista de 34 años, que milita en el León mexicano, culminó una gran jugada colectiva hilvanada por el extremo Luis Díaz y el lateral Santiago Arias, quien le mandó un centro rastrero que remató de primera con el pie derecho para vencer la resistencia del portero boliviano Carlos Lampe.

Ese gol le permitió a la selección colombiana destrabar un partido enredado y llevarse una victoria en la penúltima jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de 2026 con la que selló la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

James, que salió del partido por una molestia al minuto 61, celebró la clasificación entre sus lágrimas y los aplausos de la multitud que colmó las tribunas del estadio Metropolitano de Barranquilla.

El exjugador del Real Madrid suma ya tres goles en las Eliminatorias al Mundial del 2026, todos anotados en Barranquilla, pues también celebró, de penalti, en la victoria 2-1 ante Argentina y en el empate 2-2 con Uruguay.

Marcando en cuatro eliminatorias

Con estos tantos, James, que también jugó en el Everton y en el Bayern Múnich, ha celebrado en cuatro eliminatorias diferentes, pues en el camino a Brasil 2014 le anotó a Perú en Lima, que fue su primer gol con Colombia; a Chile en Santiago, y Ecuador en Barranquilla.

En las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 volvió a celebrar en Santiago, anotó en La Paz y en Quito, e hizo dos goles en Barranquilla, uno ante Venezuela y otro ante Bolivia.

En la Clasificación a Qatar 2022, pese a que Colombia no consiguió el cupo, el volante del León hizo un gol en la derrota 6-1 con Ecuador y otro en la victoria 0-1 como visitante ante Venezuela.

El '10' de la selección cafetera buscará en el Mundial de 2026 agrandar su leyenda, pues el récord que perseguirá ahora es el de máximo goleador del equipo.

Actualmente James, que fue el máximo artillero del Mundial de Brasil con seis dianas, suma 30 tantos con la camiseta de Colombia y está a tan solo seis de Falcao García.

*Información EFE.

