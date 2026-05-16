Colombia, único país que renunció a ser sede de un Mundial

Tras ganar la sede en 1974, Colombia no logró cumplir las exigencias del Mundial 1986 y terminó renunciando en 1982, en un hecho sin precedentes que llevó el torneo a México.

Colombia protagonizó uno de los episodios más singulares en la historia de la Copa Mundial de la FIFA al convertirse en el único país que, habiendo sido designado como sede, terminó renunciando a la organización del torneo. La XIII Copa Mundial estaba prevista para celebrarse en el país entre el 31 de mayo y el 29 de junio de 1986, pero el proyecto se vino abajo tras años de dificultades económicas, políticas y estructurales que impidieron cumplir con las exigencias del evento.

La candidatura colombiana había sido presentada formalmente en la década de 1970, cuando la Federación Colombiana de Fútbol logró el respaldo institucional para aspirar a la organización del Mundial. En 1974, la FIFA otorgó oficialmente la sede a Colombia, generando entusiasmo nacional y grandes expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los avances en infraestructura fueron mínimos, especialmente en la construcción y modernización de estadios, lo que comenzó a generar dudas en el organismo internacional.

El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA - FIFA

¿Por qué Colombia no organizó el Mundial de 1986?

Durante los años posteriores, distintos gobiernos intentaron sostener el compromiso, pero ninguno logró impulsar de manera decisiva las obras necesarias. A esto se sumaron problemas internos del país, como crisis económicas, falta de coordinación institucional y tensiones sociales, que dificultaron aún más la ejecución del proyecto. Paralelamente, la FIFA incrementó sus exigencias técnicas y logísticas, elevando considerablemente el nivel de inversión requerido para mantener la sede.

En 1982, la situación llegó a un punto crítico cuando la FIFA impuso una serie de requisitos estrictos y con plazos inmediatos para ratificar a Colombia como anfitriona. Estas condiciones incluían la construcción de múltiples estadios modernos, mejoras en infraestructura vial y aeroportuaria, así como garantías financieras y logísticas difíciles de cumplir en el contexto colombiano de la época. Ante la imposibilidad de responder a estas demandas, el gobierno de Belisario Betancur anunció oficialmente la renuncia a la organización del Mundial.

La decisión llevó a la FIFA a buscar una nueva sede, la cual terminó siendo México, que organizaría el torneo en 1986 por segunda vez en su historia. El caso de Colombia quedó como un hecho excepcional y sin precedentes en el fútbol mundial, marcando una lección sobre la complejidad de organizar eventos deportivos de gran escala.

Con el tiempo, el país volvió a aspirar a eventos internacionales, logrando finalmente ser sede de competiciones menores de la FIFA, pero el Mundial de 1986 sigue siendo el episodio más recordado de esa ambición frustrada.

Diego Armando Maradona, campeón del mundo en el Mundial de 1986 - Archivo

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