Heung-min Son lidera lista de Corea del Sur para el Mundial

Otros que lideran a los surcoreanos son Kang-in Lee (París Saint Germain) y Min-jae Kim (Bayern Múnich).

Heung-min Son (Los Angeles FC), Kang-in Lee (París Saint Germain) y Min-jae Kim (Bayern Múnich) lideran la lista de Hong Myung-bo, seleccionador de Corea del Sur, para el Mundial 2026.

Además de la presencia de los tres principales estandartes de jugadores que militan en clubes extranjeros, también destaca la inclusión en la lista de Ki-hyuk Lee, del Gangwon, que cuenta con tan solo una internacionalidad, así como de In-beom Hwang (Feyenoord), que ha tenido problemas físicos.

"Según las pruebas realizadas hace dos días, su estado no solo es bueno, sino que incluso es mejor que el de otros jugadores. Sin embargo, dado que no ha podido jugar, no puedo afirmar que su estado físico sea óptimo todavía, pero una vez que viajemos a Estados Unidos, mejorará su forma física jugando en uno de los dos partidos amistosos", comentó el técnico surcoreano.

Corea del Sur jugará en el grupo A ante República Checa (12 de junio), México (19) y Sudáfrica (25).

Mundial 2026: Son Heung-min, la megafigura de Corea del Sur Son, natural de Chuncheon, provincia de Gangwon, se inició en el futbol bajo la tutela de su padre, un exfutbolista profesional.

Convocados de Corea del Sur

Porteros: Kim Seung-gyu (FC Tokio/JPN), Bum-keun Song (Jeonbuk), Hyeon-woo Jo (Ulsan)

Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Múnich/GER), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers/JPN), Jin-seop Park (Zhejiang/CHN), Young-woo Seol (Estrella Roja/SRB), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach/GER), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Tae-seok Lee (Austria Viena/AUT), Han-beom Lee (Midtjylland/DIN), Yu-min Cho (Al Sharjah/EAU)

Medios: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City/ING), Seung-ho Paik (Birmingham/ING), Hyun-jun Yang (Celtic Glasgow/ESC), Ji-sung Eom (Swansea/ING), Kang-in Lee (PSG/FRA), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Mainz/GER), In-beom Hwang (Feyenoord/NED), Hee-chan Hwang (Wolverhampton/ING)

Delanteros: Heung-min Son (LAFC/USA), Hyeon-gyu Oh (Besiktas/TUR), Gue-sung Cho (Midtjylland/DIN).

Nómina de Corea del Sur para Mundial 2026 - @alterfutbol

*Información EFE.

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