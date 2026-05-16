Jugador de la selección de Túnez rechazó ir al Mundial 2026

El DT de Túnez reveló que fue el padre del futbolista quien le comunicó que el joven talento no disputará el Mundial 2026, generando sorpresa y molestia.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones participantes ya comienzan a definir sus listas de convocados. En ese contexto, la selección de Túnez se ha visto envuelta en una polémica inesperada que tiene como protagonista a un joven futbolista de apenas 19 años, cuya decisión ha sorprendido tanto a su país como a su club.

El implicado es Louey Ben Farhat, mediocampista ofensivo del Karlsruher SC, quien se negó a disputar el torneo con su selección nacional. La decisión tomó por sorpresa al cuerpo técnico, especialmente al entrenador Sabri Lamouchi, quien expresó su malestar al conocer la situación. "Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Volví a llamarlos y tampoco contestaron. Es una falta de respeto", contó Sabri Lamouchi, DT de Túnez.

Túnez logra su clasificación al Mundial 2026 - instagram @tunisia_foot

Polémica en Túnez

Según distintos medios tunecinos, el motivo detrás de la negativa del jugador estaría relacionado con su futuro profesional. Ben Farhat estaría priorizando posibles ofertas desde la Bundesliga, donde equipos como Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund siguen de cerca su evolución. La preocupación del entorno del futbolista sería que una participación discreta en el Mundial afecte su valor de mercado o frene una posible transferencia a un club de mayor nivel.

En lo deportivo, el joven mediocampista ha tenido una temporada destacada. Formado en las inferiores del Karlsruher SC, ha disputado 32 partidos con el primer equipo, en los que ha marcado 9 goles y ha dado 2 asistencias en poco más de 1700 minutos de juego. Su valor de mercado, según portales especializados, ronda los 7,5 millones de euros, lo que explica el interés creciente de varios clubes europeos y la polémica decisión que hoy lo deja fuera de una de las mayores vitrinas del fútbol mundial.

??? ESCÁNDALO EN TÚNEZ: LOUEY BEN FARHAT RECHAZÓ JUGAR EL MUNDIAL



Lo confirmó Sabri Lamouchi, DT de Túnez: "Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey, no contestó.... https://t.co/b1BNrEmQCv pic.twitter.com/kLNsSVZfju — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 16, 2026

Etiquetas