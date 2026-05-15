Shakira lanza 'Dai Dai': Himno Mundial con Causa Solidaria

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó oficialmente con el estreno de "Dai Dai", el nuevo himno interpretado por Shakira y Burna Boy.
La canción fue lanzada el 15 de mayo y rápidamente comenzó a generar reacciones entre fanáticos del fútbol y seguidores de la artista colombiana, quien vuelve a convertirse en una de las voces oficiales de un Mundial.
"¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!", escribió Shakira en sus redes sociales al anunciar el estreno oficial del tema.
Pero además del impacto musical y visual, la cantante también sorprendió con una importante noticia solidaria.
Shakira donará las ganancias de "Dai Dai"
La artista colombiana confirmó que el 100 % de las ganancias generadas por la canción serán destinadas al Fondo de Educación de la FIFA.
"Voy a donar el 100 % de las ganancias de ‘Dai Dai’ para el Fondo de Educación de la FIFA", anunció la cantante.
El objetivo de esta iniciativa es recaudar hasta 100 millones de dólares al finalizar el Mundial 2026 para brindar acceso a educación de calidad y programas deportivos a niños de distintos países.
La causa social ha sido ampliamente aplaudida por los seguidores de Shakira, quienes destacaron que la cantante no solo regresa con un himno mundialista, sino también con un mensaje de esperanza e inclusión.
Un video lleno de referencias mundialistas
El videoclip de "Dai Dai" también llamó la atención por la enorme cantidad de detalles relacionados con la historia de los mundiales.
En las imágenes, Shakira aparece utilizando un vestuario inspirado en los colores de Colombia: camiseta amarilla y pantalón corto azul, mientras realiza una coreografía junto a bailarines vestidos con uniformes inspirados en banderas de distintos países.
Además, la producción incluyó cuatro balones históricos de diferentes Copas del Mundo, un detalle que emocionó especialmente a coleccionistas y fanáticos del fútbol. Con ello, el video rinde homenaje al legado de Shakira en la historia musical de la FIFA.
La cantante estuvo ligada a tres de los momentos más importantes de los mundiales: "Hips Don’t Lie" en Alemania 2006, "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.
Por esa razón, muchos seguidores consideran a Shakira como "la voz de los mundiales".
Un himno con mensaje de unión
"Dai Dai" combina ritmos caribeños, pop y sonidos africanos, mientras transmite un mensaje de unión global a través del deporte.
La canción inicia con el pegajoso coro: "Oe, oe, oe". La mayor parte de la letra está en inglés y busca transmitir la idea de que el Mundial pertenece a todos los países y culturas.
Por su parte, Burna Boy destacó la importancia de participar en un proyecto de esta magnitud.
"La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta junto (...) El fútbol y la música hablan el mismo idioma", expresó el cantante nigeriano.
El videoclip también muestra a Shakira caminando sobre el césped del estadio Maracaná mientras sostiene el balón oficial del Mundial 2026 antes de iniciar una gran coreografía grupal.
La expectativa por la final del Mundial 2026
Tras el estreno de "Dai Dai", comenzaron a crecer las especulaciones sobre la posible presentación de Shakira durante la final del Mundial 2026.
Según reportes internacionales, la colombiana interpretaría el tema el próximo 19 de julio en Nueva York durante el partido final de la Copa del Mundo.
Además, diversos medios aseguran que la final tendría por primera vez un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl estadounidense.
Entre los artistas mencionados para participar también aparecen Madonna y BTS.
Aunque la FIFA todavía no confirma oficialmente todos los detalles, la expectativa mundial crece cada vez más.