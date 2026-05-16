Neuer volvería con la selección alemana para el Mundial

Manuel Neuer se retiró de la selección en 2024, pero la Federación alemana y el técnico Julian Nagelsmann lo habrían convencido para regresar de cara al Mundial 2026, según reportes.

Todo apunta a un regreso histórico de Manuel Neuer con la selección de Alemania, con vistas a disputar su quinto Mundial. El veterano guardameta del FC Bayern Múnich habría alcanzado un acuerdo con el seleccionador Julian Nagelsmann para reincorporarse al combinado nacional, en lo que supone una sorpresa de gran impacto en el panorama internacional. Según la información de Sky Alemania, Neuer volvería incluso con un rol protagonista, portando el dorsal número 1 y posicionándose como el principal candidato a la titularidad.

El contexto del regreso está marcado por las urgencias en la portería alemana. El plan inicial de Nagelsmann pasaba por confiar en Marc-André ter Stegen como titular, pero una lesión prolongada dejó al guardameta del Barcelona fuera de la temporada. Ante esa baja sensible, la Federación alemana, junto al director deportivo Rudi Völler, tuvo que replantear sus opciones. El hasta ahora titular provisional era Oliver Baumann, del TSG Hoffenheim, aunque las dudas sobre su rendimiento terminaron inclinando la balanza hacia una solución de mayor experiencia.

??? Manuel Neuer, expected to be called up by Nagelsmann for the World Cup 2026.



Neuer is ready to say yes, reports @SkySportDE. pic.twitter.com/lGOg1goLqM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Neuer disputaría su quinto Mundial

Neuer, que ya se había retirado de la selección tras la Eurocopa 2024 y cuyo último partido internacional fue la derrota ante España en cuartos de final (1-2 en la prórroga), había mantenido una postura prudente sobre su futuro. Durante una reciente celebración con el Bayern, dejó claro su enfoque inmediato al afirmar: "Eso no me preocupa ahora mismo. Estoy centrado en la final de la Copa de Alemania". Además, en un encuentro reciente ante el Colonia, fue sustituido por precaución tras sentir molestias físicas, aunque el propio jugador restó importancia a la situación.

A pesar de las tensiones previas entre el entorno del jugador y la dirección técnica alemana, la necesidad deportiva ha pesado más que las diferencias personales. Con un panorama de porteros limitado y sin alternativas claras en plena forma, el regreso de Neuer se ha convertido en la solución de emergencia para Alemania. Si se confirma su papel como titular, el arquero podría escribir un nuevo capítulo histórico al disputar su quinto Mundial, consolidando aún más su legado como una de las grandes figuras en la historia del fútbol.

Manuel Neuer fue campeón del mundo con Alemania en 2014 - Archivo

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