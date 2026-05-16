Peticiones de selecciones nacionales en Copas del Mundo

A lo largo de los Mundiales, distintas selecciones han solicitado condiciones especiales de concentración, desde cambios en dietas hasta exigencias de seguridad y tecnología.

Las Copas del Mundo no solo son escenario de hazañas deportivas, sino también de curiosas y, en ocasiones, extravagantes exigencias fuera del campo. A lo largo de la historia, varias selecciones han sorprendido a los organizadores con peticiones poco habituales relacionadas con su concentración, desde condiciones de seguridad muy específicas hasta detalles mínimos en la alimentación o el entorno de descanso. Estas solicitudes reflejan tanto supersticiones como la búsqueda de comodidad absoluta para maximizar el rendimiento.

Uno de los casos más llamativos ocurrió durante el Mundial de 2014, cuando la selección de Portugal solicitó un dispositivo de seguridad reforzado que incluía varios guardaespaldas exclusivos para sus jugadores, y en especial para su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Además, el equipo pidió la instalación de consolas de videojuegos en las habitaciones, con el objetivo de facilitar el entretenimiento y la desconexión mental de los futbolistas durante la concentración.

Cristiano Ronaldo defendiendo la camisola de Portugal - EFE

Peticiones curiosas en las Copas del Mundo

En ese mismo torneo también hubo peticiones peculiares por parte de otras selecciones. Ecuador, por ejemplo, exigió que en cada habitación del hotel hubiera bananos provenientes directamente de su país, buscando mantener una dieta familiar y controlada. Por su parte, la selección de Francia pidió cambios significativos en su rutina diaria, como la eliminación del jabón en barra en los baños, sustituyéndolo únicamente por jabón líquido, además de ajustes importantes en el menú para adaptarlo a las indicaciones del cuerpo técnico.

También existen anécdotas que, sin ser tan extravagantes, resultan igualmente curiosas, como la de Costa Rica en Brasil 2014, donde el cuerpo técnico solicitó una gran pantalla en la habitación del entrenador para analizar a sus rivales con mayor detalle.

Incluso en la historia del fútbol hay casos más particulares, como el de Johan Cruyff, quien se negó a vestir la camiseta oficial de su selección por su conflicto con una marca deportiva, lo que llevó a crear un uniforme especial adaptado exclusivamente para él. Todas estas historias muestran que, en los Mundiales, el fútbol se juega tanto dentro como fuera del campo.

CAMISETAS EN LOS MUNDIALES #2



Johan Cruyff era distinto hasta en la camiseta.

Mientras Países Bajos ?? usaba Adidas con sus clásicas tres tiras, él jugó con solo dos.



¿El motivo? ? Tenía contrato con Puma.



Un detalle mínimo que terminó siendo icónico. pic.twitter.com/cSbSyLPuWe — PasesUruguay (@PasesUruguay) April 23, 2026

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