Leonardo Campana se pierde Mundial 2026 por lesión

El delantero ecuatoriano confirmó que no logró recuperarse de las molestias musculares que arrastra desde marzo y no integrará la convocatoria de Ecuador para la Copa del Mundo.

La selección de Ecuador sufrió una baja importante en la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026, luego de confirmarse que el delantero Leonardo Campana no podrá disputar el torneo debido a una lesión muscular que lo mantiene alejado de las canchas desde marzo.

El propio futbolista ecuatoriano fue quien dio a conocer la noticia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó la tristeza que representa perderse la máxima cita del futbol internacional.

"Hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño, y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial", escribió Campana.

"Han sido días muy duros, llenos de emociones y preguntas. Pero en medio de todo, sigo confiando en Dios y en lo que Él tiene preparado para mí. A veces no entendemos, pero al final del día todo tiene un propósito. Hoy más que nunca, elijo creer, seguir esforzándome, seguir trabajando y no perder la fe", añadió.

Leonardo Campana se perderá el Mundial de este año con Ecuador. - Redes sociales

Sin tiempo para recuperarse

Leonardo Campana, de 25 años, no logró recuperarse a tiempo para entrar en los planes del técnico Sebastián Beccacece, quien prepara la lista definitiva de Ecuador para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Las molestias físicas que arrastra desde marzo también le impidieron participar en los recientes encuentros amistosos de la selección ecuatoriana frente a Marruecos y Países Bajos, compromisos que formaron parte de la preparación del combinado sudamericano previo al torneo.

Actualmente, Campana milita en el New England Revolution de la Major League Soccer (MLS), equipo al que llegó tras su paso por otros clubes del futbol internacional como el Inter Miami.

Además, ha sido considerado una de las figuras destacadas de las categorías juveniles de Ecuador. En 2019 fue goleador del Campeonato Sudamericano Sub-20 y también integró la selección que consiguió el histórico tercer lugar en el Mundial Sub-20 disputado en Polonia.

La ausencia del atacante representa una pérdida sensible para la ofensiva de Ecuador, que continúa afinando detalles de cara a una nueva participación en la Copa del Mundo.

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