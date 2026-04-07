Ecuador confirma amistoso ante Guatemala

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó este martes un nuevo compromiso internacional para su selección mayor, que enfrentará a Selección de Guatemala el próximo 7 de junio en la ciudad de Columbus. Este amistoso formará parte de la preparación final de Ecuador de cara a su participación en el próximo Mundial que se celebrará en Norteamérica, donde debutará el 14 de junio ante Costa de Marfil.
El encuentro se disputará en el Scotts Miracle-Gro Field a partir de las 14:00 horas, según detalló la federación en sus canales oficiales. Este partido representa el cierre de la planificación deportiva del equipo dirigido por Sebastián Beccacece, quien busca afinar los últimos detalles tácticos antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial. La concentración del combinado ecuatoriano iniciará el 25 de mayo en Columbus, ciudad que servirá como base de operaciones en la recta final.
Ecuador afina detalles para el Mundial; Guatemala tendrá más amistosos
Será además una ocasión especial para Ecuador, ya que marcará su regreso a Columbus tras más de dos décadas. La única vez que jugó en esa ciudad fue en junio de 2001, cuando empató sin goles frente a la selección de Estados Unidos. Ahora, el contexto es distinto, con un equipo más consolidado que pretende llegar en óptimas condiciones al Mundial y competir al más alto nivel.
Por su parte, la Selección de Guatemala también aprovechará la fecha FIFA para sumar rodaje internacional. Se espera que el conjunto chapín dispute otros amistosos frente a República Checa y Austria, aunque estos encuentros aún están pendientes de confirmación. De concretarse, Guatemala afrontará una exigente agenda que le permitirá medir su nivel ante rivales europeos y sudamericanos en un periodo clave de preparación.