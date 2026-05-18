Fermín López se perderá el Mundial con España

La lesión sufrida por Fermín López ante el Real Betis terminó con el sueño del mediocampista de disputar el Mundial de 2026 con España.

La selección española sufrirá una baja sensible de cara al Mundial 2026. El centrocampista Fermín López no podrá disputar la máxima cita del fútbol internacional tras confirmarse que será operado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La noticia representa un duro golpe tanto para el jugador como para el cuerpo técnico de España, que veía en el futbolista azulgrana una pieza importante para aportar dinamismo y energía desde el banquillo.

La lesión se produjo durante el encuentro entre el FC Barcelona y el Real Betis, correspondiente a la penúltima jornada de la temporada y el último partido disputado en el Camp Nou. Fermín tuvo que abandonar el terreno de juego al finalizar la primera mitad debido a molestias físicas, y posteriormente las pruebas médicas confirmaron el peor escenario posible. El comunicado oficial del club catalán informó que el jugador deberá pasar por el quirófano, dejando prácticamente descartada su presencia en el Mundial.

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El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.



El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico. pic.twitter.com/xE3tX96882 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 18, 2026

Fermín López, baja sensible para España

La ausencia de Fermín supone una pérdida significativa para la selección dirigida por Luis de la Fuente. El joven mediocampista venía consolidándose como uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol español gracias a su intensidad, capacidad ofensiva y versatilidad en el centro del campo. Además, fue una de las grandes figuras de España en la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, torneo en el que brilló con actuaciones decisivas y personalidad en los momentos importantes.

A nivel de clubes, Fermín cierra la mejor temporada de su carrera con el Barcelona, firmando estadísticas destacadas de 13 goles y 17 asistencias. Su evolución durante el año lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes del conjunto azulgrana y en una alternativa habitual para la selección absoluta. Mientras España se prepara para anunciar la convocatoria definitiva el próximo 25 de mayo, la lesión del joven centrocampista deja una sensación amarga entre aficionados y compañeros, quienes esperaban verlo disputar su primer Mundial.

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