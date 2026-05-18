 Neymar jugará su cuarto Mundial de la FIFA
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Neymar alcanza un hito con su llamado al Mundial 2026

por Oscar Coronado
Neymar Jr. fue convocado para el Mundial 2026
Neymar Jr. fue convocado para el Mundial 2026 / FOTO: EFE

El jugador brasileño entra a un grupo selecto donde está Pelé, Cafú, Ronaldo, entre otros históricos.

Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil, convocó a Neymar Jr. para la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual comenzará el 11 de junio, y que da al jugador brasileño la oportunidad de igualar a uno de los más grandes, Pelé, en participaciones mundialistas.

Con la convocatoria de Neymar, está cerca de ser parte de su cuarto Mundial, y con ello entrará en un selecto grupo de jugadores que jugaron cuatro Mundiales de la FIFA.

Jugadores de Brasil con cuatro participaciones mundialistas

  • Castilho (portero): Brasil 1950 (suplente), Suiza 1954 (titular), Suecia 1958 (suplente) y Chile 1962 (suplente)
  • Nilton Santos: Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958 y Chile 1962
  • Djalma Santos: Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966
  • Pelé: Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970  
  • Cafú: Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006
  • Ronaldo: Estados Unidos 1994 (suplente), Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006
  • Thiago Silva: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022
  • Neymar: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026
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Neymar compartirá Mundial con grandes figuras del balompié universal - FIFA

Neymar convocado para el Mundial 2026 

Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la "Canarinha", fue convocado con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026.

Junto a Neymar estarán los delanteros Vinícius Junior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, y Endrick, cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyon francés.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la "Canarinha", hace exactamente un año.

Carlo Ancelotti convoca a Neymar para el Mundial 2026

Ancelotti reveló la lista de 26 futbolistas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en la que incluyó a Neymar, que no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.

*Con apoyo de EFE. 

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