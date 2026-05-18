Neymar jugará su cuarto Mundial de la FIFA

El jugador brasileño entra a un grupo selecto donde está Pelé, Cafú, Ronaldo, entre otros históricos.
Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil, convocó a Neymar Jr. para la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la cual comenzará el 11 de junio, y que da al jugador brasileño la oportunidad de igualar a uno de los más grandes, Pelé, en participaciones mundialistas.
Con la convocatoria de Neymar, está cerca de ser parte de su cuarto Mundial, y con ello entrará en un selecto grupo de jugadores que jugaron cuatro Mundiales de la FIFA.
Jugadores de Brasil con cuatro participaciones mundialistas
- Castilho (portero): Brasil 1950 (suplente), Suiza 1954 (titular), Suecia 1958 (suplente) y Chile 1962 (suplente)
- Nilton Santos: Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958 y Chile 1962
- Djalma Santos: Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966
- Pelé: Suecia 1958, Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970
- Cafú: Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006
- Ronaldo: Estados Unidos 1994 (suplente), Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006
- Thiago Silva: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022
- Neymar: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026
Neymar convocado para el Mundial 2026
Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la "Canarinha", fue convocado con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026.
Junto a Neymar estarán los delanteros Vinícius Junior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, y Endrick, cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyon francés.
La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.
La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la "Canarinha", hace exactamente un año.
*Con apoyo de EFE.