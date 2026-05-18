Tras 30 años el Mundial regresa a Norteamérica

La Copa del Mundo de 2026 marcará el regreso del torneo más importante del futbol a Norteamérica después de 32 años.

La última vez que esta región recibió el Mundial fue en 1994, cuando Estados Unidos organizó una edición que rompió récords de asistencia y ayudó a impulsar el crecimiento del fútbol en territorio estadounidense.

Ahora, más de tres décadas después, el campeonato volverá a jugarse en suelo norteamericano, aunque con una diferencia histórica: Será la primera vez que tres países compartirán la organización del torneo.

Estados Unidos, México y Canadá unirán esfuerzos para albergar una edición sin precedentes de la competencia organizada por FIFA.

México tendrá un papel especial en esta edición, ya que ampliará su historia como uno de los países con más tradición mundialista.

El país azteca fue sede en 1970 y 1986, por lo que en 2026 alcanzará su tercera Copa del Mundo como anfitrión, algo que ninguna otra nación había logrado.

Por su parte, Canadá vivirá un momento inédito al recibir por primera vez partidos de una Copa del Mundo masculina absoluta, consolidando el crecimiento que ha tenido el futbol canadiense en los últimos años.

La edición de este año no solo significará el retorno del Mundial a Norteamérica tras 32 años, sino también el inicio de una nueva era para el torneo, que pasará de 32 a 48 selecciones participantes. Esto convertirá la competencia en la más grande de la historia tanto en cantidad de equipos como en número de partidos.

Desde que México organizó el Mundial de 1986 y Estados Unidos hizo lo propio en 1994, ninguna otra nación de la región había recibido nuevamente el evento. Con la elección de Norteamérica para 2026, la FIFA apuesta por estadios modernos, infraestructura de gran escala y mercados futbolísticos en expansión para celebrar una Copa del Mundo histórica.



"Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo", declaró recientemente el presidente de la Federación Internacional de Futbol (FIFA), Gianni Infantino.

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