Estampas más raras del Mundial 2026: ¿Cuáles son?

El álbum del Mundial 2026 ya desató la fiebre entre los aficionados y, como en cada edición, hay estampas que parecen imposibles de encontrar.

La pasión por completar el álbum oficial del Mundial 2026 ya comenzó y miles de coleccionistas buscan desesperadamente las figuritas más raras de la colección. Esta edición promete ser la más grande y desafiante de la historia, con un total de 980 estampas distribuidas en 112 páginas, algo que convierte la misión de llenar el álbum en un verdadero reto.

Pero entre tantos sobres abiertos y largas jornadas de intercambio, hay una pregunta que domina las conversaciones: ¿cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del Mundial 2026?

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Aunque Panini sostiene que todas las figuritas tienen probabilidades similares de aparecer, la experiencia de los coleccionistas dice otra cosa. En esta edición, la gran protagonista es la figurita "00", un sticker brillante con el logo especial de Panini que ya se convirtió en la más deseada y difícil del álbum.

La pieza comenzó a ganar fama apenas se lanzó la colección y rápidamente se volvió tendencia entre aficionados y revendedores debido a su baja aparición en los sobres. No es la única complicada. Las 68 estampas especiales del álbum también están entre las más difíciles de conseguir, especialmente aquellas con acabados brillantes, escudos oficiales y versiones premium de jugadores.

Más del álbum Mundial 2026

La historia de los álbumes mundialistas demuestra que algunas categorías suelen desaparecer rápidamente de los intercambios. En mundiales anteriores, las más escasas fueron los escudos de selecciones, logos oficiales y figuras de grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar.

Para el Mundial 2026, los coleccionistas ya reportan mayor dificultad para hallar ciertos escudos especiales y los llamados stickers extra de jugadores en acción, que aparecen de manera aleatoria y en promedio solo cada 100 sobres.

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Estas piezas vienen en distintas variantes de color y forman parte de las novedades más buscadas del álbum. La edición 2026 también es histórica por el tamaño del torneo, que reunirá a 48 selecciones y generó el álbum más extenso realizado hasta ahora.

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