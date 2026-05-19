Único hat-trick con Argentina de Maradona frente a Austria

Juan Barbas recordó la histórica noche de 1980 en la que Diego Armando Maradona marcó tres goles ante Austria, en lo que terminó siendo el único triplete de su carrera con la selección argentina.

A pocos días del nuevo enfrentamiento entre Argentina y Austria en la Copa Mundial de 2026, el exfutbolista argentino Juan Barbas volvió a poner en la memoria una noche inolvidable para el futbol sudamericano: el único hat-trick de Diego Maradona con la camiseta albiceleste.

En declaraciones publicadas por la FIFA, Barbas recordó el amistoso disputado el 21 de mayo de 1980 en Viena, donde Argentina goleó 5-1 a Austria con una actuación brillante de un joven Maradona que ya comenzaba a deslumbrar al mundo.

"Era increíble verlo jugar", expresó Barbas al rememorar sus primeros años junto al entonces futbolista de Argentinos Juniors. El exmediocampista relató que incluso antes de convertirse en estrella mundial, Maradona ya cautivaba a los aficionados con su talento y sus habilidades con el balón.

Barbas y Maradona compartieron vestuario y habitación durante el Mundial Sub-20 de 1979 en Japón, torneo que Argentina conquistó y donde el "10" comenzó a consolidar su figura internacional.

Según recordó el exjugador, convivir con Maradona permitía observar de cerca habilidades fuera de lo común, incluso en momentos cotidianos.

Maradona marcó su único hat-trick con Argentina frente a Austria. - FIFA

El amistoso ante Austria quedó marcado en la historia de la selección argentina. Aquella noche, dirigida por César Luis Menotti, la Albiceleste mostró un futbol dominante ante más de 70 mil espectadores. Maradona anotó tres goles, incluidos dos en la recta final del encuentro, firmando así el único triplete de toda su trayectoria con Argentina.

Barbas también recordó la gira europea de 1980, en la que compartió habitación con Maradona mientras el futbolista ya era seguido por fanáticos y medios de comunicación en cada país. Para el exmediocampista, la fama mundial del astro argentino ya era evidente incluso antes del Mundial de España 1982.

Décadas después, aquel partido sigue siendo un episodio especial en la carrera de Maradona, especialmente porque nunca volvió a marcar tres goles en un mismo encuentro con la selección absoluta argentina. El recuerdo reaparece ahora en la antesala de un nuevo duelo entre argentinos y austríacos, con una historia que permanece intacta en la memoria del futbol mundial.

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