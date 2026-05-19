Jugadores que fueron campeones del mundo desde la banca

Conoce qué otros casos emblemáticos han transcurrido a lo largo de la historia de los Mundiales.

En la historia de las Copas del Mundo de la FIFA, un total de 100 jugadores se consagraron campeones del mundo formando parte de la plantilla ganadora sin haber disputado ni un solo minuto de juego durante el torneo. El caso más recordado ha sido el de Ronaldo Luis Nazário de Lima en Estos Unidos 1994, aunque logró título mundial en Corea-Japón 2002 siendo pieza fundamental en la "Canarinha". .

Los casos más destacados

Ronaldo Nazário (Brasil 1994)

Con solo 17 años, Ronaldo fue convocado por Carlos Alberto Parreira para el Mundial de Estados Unidos 1994. Aunque era una gran promesa, no sumó minutos debido a la presencia consolidada de delanteros como Romário y Bebeto.

En el Mundial de Estados Unidos 1994, estos jugadores también salieron campeones del mundo sin tener minutos de juego: Armelino Donizetti, Gilmar Luís Rinaldi y Ronaldo Rodrigues de Jesús.

Así fue el resurgimiento de Ronaldo Luís Nazário de Lima De la lesión en San Siro en 1999 a ser pentacampeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002.

Franco Baresi (España 1982)

El legendario defensa italiano, Franco Baresi estuvo en la lista para España 1982, pero no vio acción. Doce años después, se convirtió en una pieza clave y capitán de la "Azzurra" que llegó a la final en Estados Unidos 1994.

Daniel Passarella (Argentina 1986)

El 'Kaiser' fue el capitán y gran figura en Argentina 1978. Sin embargo, en México 1986, una indisposición estomacal y problemas físicos le impidieron jugar, por lo que se quedó sin minutos, aunque sumó su segundo título.

Daniel Passarella campeón del mundo con Argentina - FIFA

Víctor Valdés (España 2010)

El exportero del Barcelona, Víctor Valdés, fue el tercer arquero de la selección española en Sudáfrica 2010, detrás de Iker Casillas y Pepe Reina.

Frank Mill (Alemania 1990)

El delantero alemán, Frank Mill, vivió la experiencia de ser campeón en Italia 1990 sin ingresar al campo de juego durante todo el certamen.

Adil Rami (Francia 2018)

El defensor francés no jugó ni un solo minuto durante la Copa del Mundo de Rusia 2018, siendo el único jugador de campo de su selección en el torneo sin participar.

Mundial 2026 apunta a una derrama económica histórica en Norteamérica La FIFA y diversos estudios proyectan millones de dólares en impacto económico, generación de empleos y crecimiento turístico durante la Copa Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

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