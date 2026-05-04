Así fue el resurgimiento de Ronaldo Luís Nazário de Lima

De la lesión en San Siro en 1999 a ser pentacampeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002.

En noviembre de 1999 se produjo una tragedia en San Siro. Ronaldo Luís Nazário de Lima estaba en su mejor momento, y tanto amigos como enemigos lo comparaban con Diego Maradona, cuando se rompió un tendón de la rodilla.

La lesión que sufrió después fue aún más grave. "Cuando volvió, se rompió por completo el tendón de la rótula", explicó el fisioterapeuta Nilton Petrone. "De hecho, la rótula se le salió de su sitio y acabó en medio del muslo".

Ronaldo convocado a Corea-Japón 2002

Brasil, que había sufrido un inusual problema de falta de gol, estuvo a punto de no clasificarse para la cita de verano Corea-Japón 2002.

La solución propuesta por Luiz Felipe Scolari había sido recibida con escepticismo generalizado: Quería incorporar a toda prisa a Ronaldo, que ni siquiera había vuelto a jugar con el Inter de Milán.

El jugador de 25 años, a pesar de sus poco convincentes apariciones de 45 minutos contra Yugoslavia y Portugal, fue incluido en la convocatoria definitiva de la "Seleção". Para la Copa FIFA, la primera a celebrarse con dos países sede.

"Porque estoy loco", contestó Scolari tras que le preguntaran, por enésima vez, cómo podía llevarse a Ronaldo al torneo.

Ronaldo no regresó a la selección brasileña, tras dos años y medio de ausencia, hasta 40 días antes de que Luiz Felipe Scolari diera a conocer la convocatoria para Corea-Japón 2002, y fue así, como se dio el resurgimiento de Ronaldo.

Goles para el pentacampeonato

Pero lo que resultó aún más alucinante de esta historia del regreso de Ronaldo a los campos asiáticos, fue que el jugador de 25 años promedió un gol cada 69 minutos; sus ocho tantos, incluidos dos en la final, llevaron a Brasil al éxtasis.

La Copa 2002 fue la gran redención de Ronaldo. Tras las graves lesiones de rodilla (especialmente la de 2000) que casi terminan con su carrera y un bajo rendimiento en Francia 98, Ronaldo regresó como titular indiscutible en Brasil y fue la gran estrella del torneo.

8 goles en 7 partidos, máximo goleador del torneo (Bota de Oro)

Brasil campeón invicto; logró el pentacampeonato

Ronaldo marcó en casi todos los partidos, excepto cuartos de final vs Inglaterra.

Mundial Corea-Japón 2002: La primera Copa del Mundo del Siglo XXI Brasil logró un histórico pentacampeonato en Asia, siendo desde 1994, la selección con mayor cantidad de Copas del Mundo de la FIFA.

*Información FIFA.

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