 Corea-Japón 2002: El primer Mundial del Siglo XXI
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Mundial Corea-Japón 2002: La primera Copa del Mundo del Siglo XXI

Brasil logró un histórico pentacampeonato en Asia, siendo desde 1994, la selección con mayor cantidad de Copas del Mundo de la FIFA.

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Cafú con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA
Cafú con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: Conmebol

El Siglo XX era historia y en cuanto a las Copas del Mundo de la FIFA, ya se habían celebrado 16 Mundiales, dos ediciones canceladas por la Segunda Guerra Mundial. Uruguay, Italia y Argentina eran dos veces campeonas, Alemania ya tenía tres Copas del Mundo y Brasil, con cuatro en su poder, buscaba un quinto título mundial en tierras asiáticas. Francia llegaba como campeón defensor al Mundial del Tercer Milenio.

La Copa Mundial de la FIFA Corea del Sur-Japón 2002, la edición décimo séptima (17) de la historia, se realizó entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2002 y fue el primero organizado por dos países, el primero fuera de Europa y de América, el primer Mundial en realizarse en el Siglo XXI, el primero del Tercer Milenio y el primero en realizarse en Asia.

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La selección de Brasil definió su convocatoria para los amistosos de marzo y sorprendió con la ausencia de Neymar, aunque el atacante todavía no está descartado para el Mundial 2026.

Brasil, pentacampeón del Mundo

El Mundial 2002 comenzó con una gran sorpresa: Senegal, debutante en Copas del Mundo, derrotó a Francia, campeón defensor, por 1-0 con gol de Bouba Diop. Los senegaleses harían un Mundial extraordinario llegando a cuartos de final y los franceses fueron la gran decepción al no superar la fase de grupos, y terminando últimos de su grupo.

Corea del Sur y Japón, los organizadores, avanzaban primeros de grupo a la fase de los octavos de final.

Por su parte, Brasil, que era aspirante al título ganaba el grupo C con 9 puntos por encima de Turquía, Costa Rica y China.

En octavos de final, Alemania avanzaba por encima de Paraguay (1-0), Estados Unidos sobre México (2-0), España sobre Irlanda en tanda de penaltis, Corea del Sur ante Italia 2-1 en tiempo extra y en uno de los arbitrajes más polémicos de la historia de las Copas del Mundo, Inglaterra sobre Dinamarca (3-0), Brasil sobre Bélgica (2-0), Senegal sobre Suecia 2-1 en tiempos extras y Turquía sobre el otro anfitrión, Japón (1-0).

Los cuartos de final dejaron grandes duelos: Alemania superando a Estados Unidos 1-0 con gol de Michael Ballack, Corea del Sur a España en penaltis 5-3 tras un 0-0 en tiempo reglamentario y un duelo marcado por el mal arbitraje, Brasil sobre Inglaterra 2-1 con un tanto decisivo de Ronaldinho. 

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Ronaldinho celebrando en el Mundial 2002 - FIFA

En unas semifinales cerradas, ambas con marcadores de 1-0, Brasil le ganó a Turquía (gol de Ronaldo) y Alemania a Corea del Sur (gol de Michael Ballack). La final era entre las dos selecciones más ganadoras de la historia.

La gran final, disputada en el estadio Internacional de Yokohama en Japón el 30 de junio, dejó un marcador de 2-0 a favor de los brasileños con goles de Ronaldo para que Brasil se consagrara pentacampeón del mundo.

La década del 90 fue dominada por Brasil, ya que en 1994 fue campeón del Mundo en Estados Unidos, en 1998 en Francia logró el subcampeonato y en el 2002 era campeón de nuevo. Fueron tres finales disputadas de forma consecutiva por la "Verdeamarelha".  

Mundial Estados Unidos 1994: Brasil tetracampeón del mundo

Ese Mundial también dejó un autogol de Andrés Escobar, que terminó con su vida al regreso a Colombia. Además, fue el último evento de Diego Maradona.  

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