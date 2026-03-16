Neymar queda fuera de la nueva convocatoria de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó este lunes su última convocatoria antes del Mundial 2026, una lista marcada por la ausencia de Neymar. El actual futbolista del Santos FC no fue incluido para los amistosos que la ‘canarinha’ disputará el 26 de marzo frente a Francia en Boston y el 31 ante Croacia en Orlando. La decisión generó expectativa debido al peso histórico del delantero en la selección brasileña y al momento clave en la planificación rumbo a la próxima Copa del Mundo.
Pese a su ausencia en esta convocatoria, la puerta de la selección no está completamente cerrada para Neymar. El atacante aún podría aparecer en la lista preliminar de 55 jugadores que los técnicos deberán entregar a la FIFA en mayo, paso previo a la convocatoria definitiva para la cita mundialista. El brasileño, quien regresó recientemente al Santos, viene de una actuación discreta en el clásico ante Corinthians, partido que terminó empatado 1-1, aunque su experiencia y jerarquía todavía lo mantienen en el radar del cuerpo técnico.
Ancelotti sigue sin tomar en cuenta a Neymar
Desde que asumió el cargo el 26 de mayo, Ancelotti ha dirigido ocho partidos al frente de Brasil, con un balance de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Su proceso ha estado bajo constante observación, especialmente por las decisiones que puedan anticipar la base del equipo que intentará conquistar el sexto título mundial para la ‘seleção’, tras los obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.
Convocatoria
Porteros
- Alisson — Liverpool FC
- Bento — Al Nassr FC
- Ederson — Fenerbahçe SK
Defensores
- Alex Sandro — CR Flamengo
- Bremer — Juventus FC
- Danilo — CR Flamengo
- Douglas Santos — FC Zenit Saint Petersburg
- Gabriel Magalhães — Arsenal FC
- Ibañez — Al Ahli Saudi FC
- Léo Pereira — CR Flamengo
- Marquinhos — Paris Saint‑Germain FC
- Wesley — AS Roma
Mediocampistas
- Andrey Santos — Chelsea FC
- Casemiro — Manchester United FC
- Danilo — Botafogo FR
- Fabinho — Al Ittihad Club
- Gabriel Sara — Galatasaray SK
Delanteros
- Endrick — Olympique Lyonnais
- Gabriel Martinelli — Arsenal FC
- Igor Thiago — Brentford FC
- Luiz Henrique — FC Zenit Saint Petersburg
- Matheus Cunha — Manchester United FC
- Raphinha — FC Barcelona
- Rayan — AFC Bournemouth
- Vini Jr — Real Madrid CF
- João Pedro — Chelsea FC